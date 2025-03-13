《大學生》李唯楓否認結婚　親揭消失10年「窮到只剩36元」慘況

記者蔡琛儀／台北報導

曾以節目《大學生了沒》闖出知名度的歌手李唯楓，睽違10年宣布重返歌壇，推出新單曲〈幸福蹺蹺板〉，今（13日）舉辦記者會，先前他被爆出結婚好消息，今他鄭重否認此事：「子虛無有，我也是被通知。」但笑說自己的確是雙喜臨門：「因為簽約跟發片。」不過又打趣說搞不好年底演唱會上會考慮這件事。

▲李唯楓睽違十年重返歌壇。（圖／記者周宸亘攝）

李唯楓坦言和圈外女友交往快五年，也確定沒有小孩，當天看到新聞報導他結婚，「手機一直震動，以為自己被通緝還是發生什麼怪事，後來看到想說怎麼會有這個，女友也很shock，還問我說：『可以釐清這件事是怎麼回事嗎？』」不過他覺得自己才剛返回唱片圈，女友也很支持他重返歌壇，因此目前他一心想把心力放在工作。

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至於新聞報導他和女友共同投資了台北一處價值2000多萬元的預售屋，他也澄清有看中一間公寓，但價值沒有2000萬，目前才到準備要下手購入的階段，被問到是登記誰的名字？他開玩笑說：「關你什麼事。但我們會〈幸福蹺蹺板〉均衡一下。」

▲▼李唯楓被啦啦隊Yuri（左起）、陳依、巫苡萱包圍喊「炸裂」暗爽。（圖／記者周宸亘攝）

聊到這些年的近況，李唯楓坦言之前曾有一段時間和前經紀公司打官司遭封殺，因此到北京發展，一度窮到身上只剩8塊錢人民幣（約台幣36元），雖然本來「喜劇天王」周星馳要跟他簽約，但他一看合約長達十年就打退堂鼓，「一切都自己來，常常遇到試戲被換掉。」

也曾試戲時被要求唱歌，結果被對方批：「你唱這什麼玩意，你懂唱歌嗎？」爆料之前拍攝網劇時，確實遇過要演男女二必須付錢的狀況，「通常10-15萬人民幣不等，大型網劇可能要百萬人民幣。」還遇過有漂亮姊姊暗示可以「照顧」他，但被他拒絕：「我最後沒做是因為，我如果靠人家就要聽別人的。」

▲李唯楓與波蜜副總合照。（圖／記者周宸亘攝）

而李唯楓去年因為上節目不小心噴出鼻涕，意外噴出超高討論度，他笑說確實有因此翻紅，「還有廠商說要加6000元叫我噴鼻涕，我開玩笑說12000可以。」如今他不僅幫波蜜果菜汁唱主題曲，還加入新東家推出新歌，更期許自己能趕快舉辦演唱會。