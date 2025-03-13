張秀卿驚爆「差點尿在台上」！　大咖歌王廁所當眾暴吼...民眾嚇到讓路

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿推出新專輯《阿桃》，新歌〈一八六六七〉，邀來相識超過40年的好友、「南霸天歌王」七郎對唱，揮別合作38年的舊東家，加盟豪記唱片，60歲的七郎表示當成新出發，視為演藝生涯的最後一戰，與好友張秀卿首次合作，是個全新的開始。

▲ 張秀卿首度和七郎合唱〈一八六六七〉 。（圖／豪記提供）

提到兩人相識，張秀卿說剛出道時，因為上節目與七郎相識，「同為南部人，我們倆聊得十分投契，經常相約搭車到台北上通告，七郎知道我家窮困需要收入，當時他在南部早已是天王，因此只要邀請他演出，他都會力薦我一起演出，我始終都是他演出陣容的指定歌手，讓我家的困境得以改善，這份恩情我永遠牢記心中！」

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七郎則說兩人私下經常練肖話，有次出席活動，張秀卿將上台演出，卻有內急，「我立刻幫張秀卿開路帶著飛奔至女廁，只見人潮爆滿，情急之下只好放聲大喊：『不好意思歌手張秀卿有內急，又要上台演出了，懇請大家幫忙，感恩感恩。』」只見熱情粉絲立刻騰出，讓張秀卿即時解決內患之憂，而面對自告奮勇出手救援的七郎，張秀卿則苦笑直說超尷尬，「我只想立刻逃離現場，但七郎就是這樣為朋友兩肋插刀的真性情！」

▲ 張秀卿直呼七郎是「搞破壞的」 。（圖／豪記提供）

對於新歌〈一八六六七〉，台語諧音「一起溜溜去」，張秀卿笑說：「我們每次只要把酒歡聚，最愛一攤攤的蛇來蛇去啦，大家都很開心啊，每次只要七郎出現，鐵定笑聲不斷，而我們相識超過40年，都是南部人，私下的好酒友搭檔，卻從未在舞台前共事過，好不容易盼到七郎加盟豪記唱片，成為我最老的師弟，讓我們私下好友的關係，得以終見天日。」還說和劉福助，袁小迪等讓大家都是酒友，「大家喜歡蛇來蛇去，都是人來瘋的續攤幫成員！」

對於難得的首次合作，張秀卿笑虧跟七郎在錄音室對唱與拍攝MV，都因為他的浮誇動作，讓她NG連連，張秀卿爆料，專輯新歌原本是第二天才跟七郎錄唱，怎料他提前一天北上現身錄音室，而且以誇張搞笑的方式出現，「讓當下正在錄唱情歌的我，立即大笑，錄音中斷！」拍MV時，七郎又即興浮誇扭臀，讓張秀卿笑到被迫停機半小時，張秀卿笑喊：「他太騷了啦，好浮誇，腦海一直重複出現七郎搞笑舞藝，害我整個情緒都走鐘，他真的是搞破壞王啦！」最後讓MV拍了20個小時才收工。