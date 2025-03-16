ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃曉明遭點名豪賭欠債46億！親上火線「4字回應」　發文IP洩端倪

網傳「一線男星」豪賭欠債46億，黃曉明也被點名。（翻攝黃曉明微博）

圖文／鏡週刊

中國近期流傳一位「超一線男星」在中國澳門豪賭結果欠下10.3億人民幣賭債（約新台幣46億元），有網友猜是周杰倫，瞬間登入熱搜，周杰倫經所屬杰威爾音樂迅速發聲明駁斥。未料，傳聞還沒結束，又有人直指該位男星是黃曉明，本人也做出4字回應。

針對周杰倫賭債傳聞，杰威爾音樂昨表示，部份網友影射此人為該公司藝人周杰倫，他們特此聲明，「該傳聞所有內容均與周杰倫無關！請各界勿再以訛傳訛」。

黃曉明發文與粉絲互動。（翻攝黃曉明微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃曉明發文與粉絲互動。（翻攝黃曉明微博）

沒想到這把火燒到其他大咖男星身上，黃曉明昨晚間發文，po出多張夕陽美照，看起來心情不錯，寫道「拍著拍著一個不經意地抬頭，哇！日落真美啊！快拍一個你那裡的抬頭看看」；而由於他的發文位置顯示在福建，他也直接說明自己一直在福建拍戲。

網友詢問他是否欠債，黃曉明4字回應。（翻攝黃曉明微博）

▲網友詢問他是否欠債，黃曉明4字回應。（翻攝黃曉明微博）

不少網友分享自己所拍攝的日落照，黃曉明都親自回應，但一名網友卻問說「你輸了十億啊」，黃曉明則幽默表示「歡樂豆嗎？」


更多鏡週刊報導
周杰倫遭傳「欠鉅額賭債」　杰威爾音樂斥：勿以訛傳訛
「眾量級」商標早已註冊！　智財局：這日期前還有機會翻盤
Andy要回錢的機率是零？　作家：家寧媽早就設好局了

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

8資深藝人困電梯「狂敲門求救」　出席華岡校慶出意外：嚇死我了

推薦閱讀

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

金秀賢金賽綸事件燒到陸娛！她未成年搭大10歲男星遭批：父母瘋了嗎

金秀賢金賽綸事件燒到陸娛！她未成年搭大10歲男星遭批：父母瘋了嗎

大S下葬當天…范瑋琪大陸開唱失常！雙眼哭紅：希望大家記得珊珊

大S下葬當天…范瑋琪大陸開唱失常！雙眼哭紅：希望大家記得珊珊

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點！回答1字…網秒懂：關係到頭了

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點！回答1字…網秒懂：關係到頭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

金秀賢金賽綸事件燒到陸娛！她未成年搭大10歲男星遭批：父母瘋了嗎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質
  2. 黃曉明遭點名豪賭欠債46億！親上火線「4字回應」　發文IP洩端倪
  3. 不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁
  4. 家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！　她「分錢雙重標準」被酸：太貪
  5. 韓國魷魚遊戲體驗館7關卡曝光！木頭人、隱藏挑戰　門票1招75折
  6. 嘻哈新星情人節送上甜寵禮物　對流星許願「長高10公分」結局曝
  7. 愛雅副業成長30%「營收破億」超狂！　霸氣招待員工出國...年終曝光
  8. 70藝人現身大溪扮仙！　鄭人碩被「神明點名」全妝化身廣澤尊王
  9. 美女主播抵制黃子佼「別弄髒我們螢幕」！　翻判決書心痛：噁心低劣
  10. 58歲李若彤轉身拍微短劇！「一集不到4分」創高收視爆紅…打趴長劇

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366