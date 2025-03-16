黃曉明遭點名豪賭欠債46億！親上火線「4字回應」　發文IP洩端倪

圖文／鏡週刊

中國近期流傳一位「超一線男星」在中國澳門豪賭結果欠下10.3億人民幣賭債（約新台幣46億元），有網友猜是周杰倫，瞬間登入熱搜，周杰倫經所屬杰威爾音樂迅速發聲明駁斥。未料，傳聞還沒結束，又有人直指該位男星是黃曉明，本人也做出4字回應。

針對周杰倫賭債傳聞，杰威爾音樂昨表示，部份網友影射此人為該公司藝人周杰倫，他們特此聲明，「該傳聞所有內容均與周杰倫無關！請各界勿再以訛傳訛」。

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▲黃曉明發文與粉絲互動。（翻攝黃曉明微博）

沒想到這把火燒到其他大咖男星身上，黃曉明昨晚間發文，po出多張夕陽美照，看起來心情不錯，寫道「拍著拍著一個不經意地抬頭，哇！日落真美啊！快拍一個你那裡的抬頭看看」；而由於他的發文位置顯示在福建，他也直接說明自己一直在福建拍戲。

▲網友詢問他是否欠債，黃曉明4字回應。（翻攝黃曉明微博）

不少網友分享自己所拍攝的日落照，黃曉明都親自回應，但一名網友卻問說「你輸了十億啊」，黃曉明則幽默表示「歡樂豆嗎？」



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