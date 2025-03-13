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金秀賢遭2品牌撤照！CJ集團開槍不續約　15代言亮紅燈⋯韓媒：違約金至少200億

記者吳睿慈／綜合報導

韓流男神金秀賢遭到金賽綸家人連環爆料，兩人曾經交往，親吻照、情書等證據外流，他卻3度否認戀情，形象大傷，不僅如此，他恐涉及與未成年少女交往，使得韓網一片反對聲浪。身為頂流男神的他，韓媒統計出他目前的代言約莫15個，稍早CJ集團下的烘焙品牌多樂之日已經宣布不續約，若屆時交往未成年少女一事屬實，他恐面臨光是違約金就200億的金額賠償。

▲金秀賢爆發與未成年少女金賽綸交往的爭議。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲金秀賢爆發與未成年少女金賽綸交往的爭議。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

根據《文化日報》報導，金秀賢線手上有新韓銀行、Prada、Homeplus、DINTO等15個代言，涵蓋商業、精品、商場、美妝等各領域，而目前出現切割動作的只有服裝品牌Eider與火鍋連鎖店Shabu All Day已經全數把金秀賢形象照下架，剩下的品牌態度保守表示「現在與代言人的關聯行程處於暫時停擺保留的狀態」，CJ旗下烘焙品牌多樂之日則是於13日對外發聲表示「合約期限到本月底，不會續約」。

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報導指出，金秀賢代言費以1年為基準約莫落在7到10億元（約台幣1.7千萬到2.5千萬元），業界人士分析若是代言人私生活出現不光彩的社會爭議事件，恐面臨2到3倍的違約金，若以15個代言來計算，金秀賢至少要賠將近200億元（約台幣5億元）的違約金。

▲▼ 金秀賢遭2品牌撤照！15個代言亮紅燈　韓媒：光違約金就200億。（圖／翻攝自Eider、shabu all day）

▲▼金秀賢代言的服裝品牌Eider與火鍋連鎖店Shabu All Day已經把形象照撤下。（圖／翻攝自Eider、shabu all day）

▲▼ 金秀賢遭2品牌撤照！15個代言亮紅燈　韓媒：光違約金就200億。（圖／翻攝自Eider、shabu all day）

不僅如此，金秀賢代言的違約金還不包含他所主演的戲劇，他目前仍在參與《山寨人生》第二季拍攝，片商12日雖表示力挺繼續拍攝，但屆時出現法律責任仍會面臨被換角的危機，又或者戲劇無法播出，違約金可能又是一大筆。

面對連日的爆料，金秀賢公司13日3度否認戀情，並發聲：「為了導正事實、還有導正毫無根據的謠言，下週會拿出明確地證據對應並發表立場。」

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