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金秀賢3度駁戀情！　金賽綸阿姨痛喊「毀壞死者名譽」：愛最深時簽給他

記者吳睿慈／綜合報導

巨星金秀賢連日遭到金賽綸家屬指控無情追債7億，兩人曾經交往過，但他不認關係，使得輿論全在攻擊金賽綸，最終使得她走上絕路。金秀賢跌落神壇，公司13日3度對外發聲，強調「握有明確證據」，下週會統一對外說明，對此，稍早金賽綸阿姨接受《THE FACT》採訪，指控金秀賢「毀壞死者名譽」，將會採取一切手段反擊。

▲▼ 金秀賢3度駁戀情！　金賽綸阿姨痛喊「毀壞死者名譽」：愛最深時簽給他 。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG、橫豎研究所）

▲金秀賢公司3度出面駁戀情，金賽綸阿姨13日受訪痛喊「毀壞死者名譽」。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

金賽綸阿姨13日接受《THE FACT》採訪，語氣激動表示「有哪個父母會拿死去的孩子說謊？他們兩個交往的事情是在賽綸轉簽給Gold Medalist才知道，雖然兩個人年紀差很多，但明明就是相互喜歡的關係，這是事實！」

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當年要從YG轉簽給Gold Medalist時，正是金賽綸與金秀賢愛得火熱之際，她不顧旁人反對也要簽給男方，後來因為酒駕重創事業，阿姨承認：「酒駕事故確實是賽綸做錯了，但讓能力沒到那裡的孩子要償還7億，還聘請3個律師提告寄來『內容證明書』，可能是那時候覺得她不可能東山再起了，又或者是想要擺脫跟曾經交往過的孩子的負面形象。」

▲▼ 金秀賢3度駁戀情！　金賽綸阿姨痛喊「毀壞死者名譽」：愛最深時簽給他 。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG、橫豎研究所）

▲金秀賢過去寫給金賽綸的情書與合照曝光。（圖／翻攝自橫豎研究所）

公司Gold Medalist為金秀賢與表哥聯手創立，除了金秀賢外，「頭號藝人」就是前途無限量的童星金賽綸，她義無反顧加入公司，卻走上絕路，令家人心痛不已。至於金秀賢遭到連日爆料，他13日一早透過公司發聲：「為了導正事實、還有導正毫無根據的謠言，下週會拿出明確地證據對應並發表立場。」再度否認與金賽綸的關係。

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