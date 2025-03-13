楊紫瓊才剛在台灣說「我愛這個國家」　兩天後發文喊：中國台北

記者蕭采薇／綜合報導

奧斯卡影后楊紫瓊日前來台，11日現身台北101購物中心，為珠寶品牌全新旗艦店揭幕。她當時以中文說「大家好」，並 頻頻手比愛心並送飛吻，並在訪問時表示：「感謝品牌帶我來台北，因為我非常愛這個國家。」不過兩天後，楊紫瓊在社群發出在台北出席活動的照片，並配文「中國台北」。

▲楊紫瓊日前久違來台，現身品牌活動。（圖／記者周宸亘攝）

楊紫瓊本次來台，除了品牌活動外，就沒有其他公開活動。當時身穿黑色迷你裙，搭配價值3億元的珠寶現身，久違的台灣觀眾問好，並走近媒體秀項鍊，大展親和力引起粉絲尖叫。

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不過活動結束才過兩天，楊紫瓊在IG發出當天活動的照片，原本還說「我非常愛這個國家」的她，這回則用英文寫道：「謝謝Tiffany邀請我們去中國台北，謝謝傑克超棒的招待! 很高興看到這麼多粉絲在101加入我們，好酷的歡呼！」

▲楊紫瓊發文「中國台北」。（圖／翻攝自IG）

留言處也湧入不少網友，有人留言「Taipei, Taiwan」、同時也有使用廣東話的網友留言「你真是好不尊重台灣人喔」，網紅高軒則以楊紫瓊的故鄉開酸「中國吉隆坡」（Kuala Lumpur China），更有人傷心表示：「請不要這樣對我們。」引起許多論戰。

▲楊紫瓊來台時大展親和力，當天受訪時更表示「我愛這個國家」。（圖／記者周宸亘攝）