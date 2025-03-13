眾量級撕破臉「燒到Toyz篠崎泫」！她半夜揭持股真相：沒收一毛酬勞

記者潘慧中／綜合報導

Toyz（劉偉健）因販毒案遭判4年2月定讞，2024年5月入獄至今已將滿10個月，餐飲事業暫時交由女友篠崎泫打理。但有鑑於眾量級Andy、家寧最近撕破臉，有粉絲擔心Toyz出獄後是否會拿不回掌控權，篠崎泫只好緊急發文回應。

▲篠崎泫半夜緊急發聲！（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）



篠崎泫13日凌晨3點在Threads發文，請Toyz的粉絲不用擔心，她和男友不可能會出現和眾量級一樣的狀況，「他的所有事業我完全沒有任何1%股份，代持股份的人都是他朋友不是我、包括主副頻道Adsense綁定的帳戶也是他朋友的，所以他所有事業賺多賺少都與我無關。」

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▲▼篠崎泫請Toyz的粉絲不用擔心。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625、toyzlol）



自從Toyz服刑以來，篠崎泫只是代為管理、幫忙男友的事業，「至今做的所有幕前幕後的事情，沒有收取過任何一毛酬勞，亦無權領取分潤關於股份及收益更不存在任何侵佔的權利。」

▲篠崎泫只是代為管理、幫忙男友的事業。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



對於粉絲疑慮，篠崎泫並沒有生氣，「我懂粉絲會有粉絲的擔心。」她想說的是，自己和眾量級的狀況差很多，「他不是因為愛交給我的，而且完全沒有『交』給我，我只是幫忙。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！



篠崎泫Threads全文：

因為我帳號是鎖著的 回覆留言會看不到

只好轉發來回覆

你放心不可能有這種狀況

他的所有事業我完全沒有任何1%股份，代持股份的人都是他朋友不是我、包括主副頻道Adsense綁定的帳戶也是他朋友的，所以他所有事業賺多賺少都與我無關

所有事情我只是代為管理、幫忙

至今做的所有幕前幕後的事情，沒有收取過任何一毛酬勞，亦無權領取分潤

關於股份及收益更不存在任何侵佔的權利。