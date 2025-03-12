毛祁生BL劇山上浪漫相逢「戲外肉體超災難」男男副CP慶生告白超甜

記者黃庠棻／台北報導

BL劇《獨佔接班人》最新劇情中，禮儀社二代王湛（張家陞飾）在被迫接班的同時，仍不忘追夢，成功報名參加音樂祭，戲外張家陞也將貫徹劇中街頭藝人的角色設定，預計在3月14日晚間7點，於西門町誠品生活武昌店館外廣場舉辦快閃活動。

▲《獨佔接班人》張家陞即將舉辦粉絲見面會。（圖／LINE TV提供）

張家陞將在現場演唱《微光》、《想和你》、《天亮》等歌曲，並與神秘嘉賓同台，和粉絲共度白色情人節，近距離同樂。《獨佔接班人》周邊及同名漫畫也將在3月14日同步上線，該片版權熱銷海外，包括愛奇藝國際版、Video Market、Rakuten TV、Heavenly、VIKI、以及GagaOOLala，涵蓋亞洲、北美、歐洲、非洲等區域，每週五晚上8點全球同步首播。

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▲《獨佔接班人》張家陞即將舉辦粉絲見面會。（圖／LINE TV提供）

劇中，王湛（張家陞飾）好不容易獲得表演機會，沒想到被情敵紀輝宇（鄭吏佑飾）搗亂，謊稱把他的吉他「丟到山上去了」，王湛聽信後直奔深山找吉他，一度失聯，引發唐篤知（毛祁生飾）恐慌發作，趕緊前去找人，還不小心受傷，滿身狼狽相逢的瞬間，兩人毫不猶豫緊緊相擁，曖昧氛圍再升溫。

▲《獨佔接班人》張家陞、毛祁生曖昧再升級。（圖／LINE TV提供）

毛祁生坦言，最難演的部分就是因恐慌而心悸的狀態，當時自己還有為此揣摩了一下，希望呈現出來的樣子是好的，另外他也笑稱在山中演戲時，唯一導致自己「受傷」的，就是蚊子太多，讓他不停被攻擊，直言「真的要不斷補擦防蚊液！」而張家陞則覺得「不小心滑倒」最難拍，因山形不好掌握，加上當天有下細雨，導致拍攝難度增加，好在最終順利克服。

▲《獨佔接班人》張家陞、毛祁生曖昧再升級。（圖／LINE TV提供）



《獨佔接班人》播出期間正值徐瑋澤生日，四人約好吃燒肉，買蛋糕一起慶生，「圖章CP」朴靖恆還特別送上愛的禮物，表示「那是專屬他的禮物，至於是什麼就讓他自己公開。」同時深情告白「從開拍到現在，我們真的一起經歷了很多，彼此見證對方的成長，我們秉持一個原則，不管什麼都溝通，時常找對方聊天談心，一講電話就是1個小時起跳，未來還要繼續一起加油、一起成長！」

▲《獨佔接班人》朴靖恆、徐瑋澤、張家陞、毛祁生一起慶生。（圖／LINE TV提供）

徐瑋澤則感性表示「很感動他們特地來幫我慶生，每次聚在一起，都感覺到很溫暖、很快樂，謝謝靖恆特別約了我們一起晚餐，想對他們說『無論是好的時光，還是困難時刻，能和你們一起面對，走過每一段路，都是幸福的，祝福我們越來越好，一切順利，愛你們。』」

▲《獨佔接班人》朴靖恆、徐瑋澤、張家陞、毛祁生一起慶生。（圖／LINE TV提供）

粉絲也在當天送上飲料、蛋糕應援替他慶生，讓徐瑋澤深受感動「很感謝那些在我還沒有什麼成績就願意支持我、喜歡我的人，能夠有你們在真的很幸福，也是我努力的動力，謝謝大家的陪伴，希望大家都能平安健康，我也會加油，再次謝謝，感恩的心！」