「天后的男人」穩交13年未婚原因曝光　情人節忘做1事被女友大吼

記者黃庠棻／台北報導

男星周詠軒因常擔任許多天后的MV男主角，包括楊丞琳、蔡依林、張惠妹等而被封為「天后的男人」，47歲的他和圈外女友Angelina穩定交往13年，今（12）日出席大愛新劇《宇宙的源頭就是愛》卡司發佈會時，也大方談及戀情。

▲周詠軒、陳子強、巫宗翰出席《宇宙的源頭就是愛》卡司發布會。（圖／記者黃庠棻攝）

周詠軒與圈外女友愛情長跑13年，目前仍沒有結婚的計劃，說道「婚姻在社會是框架」，與對方都有共識想要走一輩子，不去登記是雙方都有討論過的，只不過女友是射手座，笑說「說不定哪一天會突如其來簽結婚證書」，如果未來要辦婚禮的話，一定會通知大家。

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▲周詠軒、陳子強、巫宗翰出席《宇宙的源頭就是愛》卡司發布會。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，周詠軒也透露跟女友的生子計畫，直呼「有沒有小孩也是看緣份，沒有可能會是遺憾，有的話可能也是遺憾」，而雙方交往13年被問到保鮮秘訣，他笑說自己「儀式感很薄弱」，幸好女友會鞭策自己，也會明示自己想要的禮物，送過最大的東西就是在女方生日時一起到歐洲旅遊。

▲周詠軒大方談及圈外女友。（圖／資料照）

此外，周詠軒也透露有次情人節跟女友一起去西班牙玩，當時提前訂好餐廳一起慶祝，卻沒想到忘了準備禮物，讓對方氣得直呼「改機票，回家」，讓他笑說「還在慢慢學習」，但強調女方並非想要貴重的禮物，有的時候只需要一束花就會很開心。