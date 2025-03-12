《山寨人生》挺金秀賢：第二季繼續拍　網傳「GD好友曹世鎬取關」真相曝光

記者吳睿慈／綜合報導

男神金秀賢近日遭到毀滅式爆料，他遭到金賽綸家屬指稱「逼死金賽綸」，兩人甚至被曝光親吻照，且以金賽綸自己寫下的交往時間軸來看，她當時只有15歲為未成年，引發輿論詫異。金秀賢出道以來職涯受到重創，然而，他手上還有戲劇《山寨人生》拍攝行程，稍早官方也對外表示「第二季會繼續拍攝」，但戲劇公開之日、戲劇發佈會等事宜變得不透明。

▲金秀賢遭到毀滅式爆料。（圖／翻攝自金秀賢IG）



金秀賢演完《淚之女王》後，便接著投入Disney+原創戲劇《山寨人生》劇組拍攝，如今遭到金賽綸家人毀滅式爆料，他手上的代言、戲劇等工作都遭到牽連，對此，《山寨人生》劇組低調表示「第二季拍攝會如期繼續，但戲劇公開日期與發佈會等行程還沒確定」。

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另一方面，金秀賢還有商場、服飾代言，對此，品牌方態度都很保守、暫無變動。運動服裝品牌Eider與商場Homeplus皆低調回應「目前都沒有已經確認的部分，無法對外發表聲明」，品牌方表示需謹慎做決定。

▲「GD好友」曹世鎬遭發現沒有關注金秀賢，遭誤以為是切割，但其實他本來就沒追蹤對方。（圖／翻攝自曹世鎬、金秀賢IG）



不僅如此，金秀賢出事後，韓網也開始瘋傳「GD好友」曹世鎬取消追蹤金秀賢，但事實是曹世鎬本來就沒追蹤金秀賢，並非此次事件大動作切割。