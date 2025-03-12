ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《山寨人生》挺金秀賢：第二季繼續拍　網傳「GD好友曹世鎬取關」真相曝光

記者吳睿慈／綜合報導

男神金秀賢近日遭到毀滅式爆料，他遭到金賽綸家屬指稱「逼死金賽綸」，兩人甚至被曝光親吻照，且以金賽綸自己寫下的交往時間軸來看，她當時只有15歲為未成年，引發輿論詫異。金秀賢出道以來職涯受到重創，然而，他手上還有戲劇《山寨人生》拍攝行程，稍早官方也對外表示「第二季會繼續拍攝」，但戲劇公開之日、戲劇發佈會等事宜變得不透明。

▲▼ 快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　金主品牌方嚇瘋切割。（圖／翻攝自金秀賢IG）

▲金秀賢遭到毀滅式爆料。（圖／翻攝自金秀賢IG）

金秀賢演完《淚之女王》後，便接著投入Disney+原創戲劇《山寨人生》劇組拍攝，如今遭到金賽綸家人毀滅式爆料，他手上的代言、戲劇等工作都遭到牽連，對此，《山寨人生》劇組低調表示「第二季拍攝會如期繼續，但戲劇公開日期與發佈會等行程還沒確定」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一方面，金秀賢還有商場、服飾代言，對此，品牌方態度都很保守、暫無變動。運動服裝品牌Eider與商場Homeplus皆低調回應「目前都沒有已經確認的部分，無法對外發表聲明」，品牌方表示需謹慎做決定。

▲GD好友」曹世鎬遭發現沒有關注金秀賢，遭誤以為是切割，但其實他本來就沒追蹤對方。（圖／翻攝自曹世鎬、金秀賢IG）

▲「GD好友」曹世鎬遭發現沒有關注金秀賢，遭誤以為是切割，但其實他本來就沒追蹤對方。（圖／翻攝自曹世鎬、金秀賢IG）

不僅如此，金秀賢出事後，韓網也開始瘋傳「GD好友」曹世鎬取消追蹤金秀賢，但事實是曹世鎬本來就沒追蹤金秀賢，並非此次事件大動作切割。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

推薦閱讀

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死

蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

直擊蘇打綠馨儀辦離婚！掰了7年關係「導火線曝」：男方身心狀況惡化

直擊蘇打綠馨儀辦離婚！掰了7年關係「導火線曝」：男方身心狀況惡化

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求饒：哥哥救救我拜託

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求饒：哥哥救救我拜託

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金秀賢, 山寨人生

讀者迴響

最新新聞更多

  1. K-FLOW3宣布加場！主持人有亮點「SJ銀赫跟著來台」　林口狂歡2天
  2. 「最衰品牌」是它！金秀賢醜聞震撼韓娛　6大代言人全出事
  3. 家寧IG掉粉「一夜蒸發3萬人」！　DK認自媒體圈超意外：不管多資深
  4. 爆熱戀日籍YTR「大街上甜蜜親臉脖」　陳天仁發聲了：開心相處中
  5. KKBOX 風雲榜門票！ETtoday送好康到東森廣場拍照打卡抽
  6. 金秀賢2天雪崩式掉粉20萬！IG慘遭灌爆：太失望　公司澄清文再掀眾怒
  7. 金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰
  8. 《山寨人生》挺金秀賢：第二季繼續拍　網傳「GD好友曹世鎬取關」真相曝光
  9. 被拍有新歡…江祖平笑揭底迪身份「相差23歲」　還原同進大樓真相
  10. 才爆分手王柏傑2個月…謝欣穎深夜曬鑽戒秒刪　經紀人回應有亮點

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366