獅子結伴圍攻大象！《野地刺客》直擊全球物種　遇生存危機本能手段

記者蕭采薇／綜合報導

在這顆美麗的藍色星球上，孕育著多樣的環境與生態系，從嚴寒的極地、蔥鬱的雨林到無垠的草原，豐富的氣候條件孕育出無數生命，卻也帶來了大自然中激烈的生存競爭。為了生存，動物們各個身懷「絕招」，或埋伏在高草間發動兇猛的突襲，或利用身形優勢靈巧反應，不僅是為了迎戰自然界中的宿敵，更試圖從人類造成的環境迫害中存活下來。

▲「萬獸之王」獅子具有發達的肌肉，使他們能快速在草原上狩獵。（圖／動物星球頻道提供）

涵蓋全球20%陸地面積的莽原（疏林草原），氣候溫暖，在綿延無限的草原與零星樹木之間，居住了高達兩萬種物種。莽原裡最大型的貓科動物，就是有著「萬獸之王」之稱的獅子，體重可達190公斤。全身發達的肌肉使牠們奔跑時速高達74公里，搭配成群結隊的狩獵策略，即使面對體型大出 30 倍的大象也能輕易獵殺，展現出維持生態平衡的驚人力量。

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▲獅群以群體圍攻的策略，於夜間獵殺體型比牠們大30倍的大象。（圖／動物星球頻道提供）



在這場殘酷的生存遊戲中，草食動物們除了守護著莽原植被的穩定外，牠們捍衛自我的強韌也不惶多讓。體重近2噸的犀牛雖然外表溫馴，受到威脅時卻會異常強悍，憑藉頭上堅硬的尖角，以及靈活的攻守移動，即使是花豹、豺犬等凶猛的獵食者也不敢輕易招惹。然而，牠們的防身武器卻也成為自身瀕臨絕種的原因，人類為取得珍貴的犀牛角而大量非法捕殺，目前全球僅剩約2萬7千隻犀牛。

▲犀牛的尖角能夠抵禦攻擊，卻也成為牠們瀕臨絕種的原因。（圖／動物星球頻道提供）



地球上富饒物種們以各自與生俱來的本領闖蕩江湖，適應著這個與人類共存、殘酷又壯麗的世界，交織出巧妙的生態平衡。植物、獵物與掠食者環環相扣，缺一不可，這正是人類需要重視生態保育與復育的關鍵所在。動物星球頻道全新一季《野地刺客》將於每星期四晚間 8 點播出，亦可於Max同步收看。

▲駝鹿是鹿科中體型最龐大的一員，時常與同伴打鬥競爭雌性和領地。（圖／動物星球頻道提供）