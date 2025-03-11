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火燒車越唱越勇！　鳳小岳宣布組團開唱：跟伍佰＆ China Blue一樣

記者蔡琛儀／台北報導

浪人祭主辦的「野人祭 Savage Festival」即將於4月26至27日在台北萬華「華中露營場」回歸，卡司包括來自美國紐約的流行樂團 Beach Fossils、斯洛維尼亞金屬樂團 Within Destruction都確定參戰，現在又加入來自泰國的Solitude Is Bliss，為活動帶來多國視野交流。

▲▼野人祭。（圖／笨道策展有限公司提供）

▲鳳小岳將組團參加野人祭。（圖／笨道策展有限公司提供）

台灣方面，去年榮獲第15屆金音獎兩項大獎的迷幻樂團 Bremen Entertainment Inc.布萊梅，以及演歌雙棲的搖滾才子鳳小岳雙雙加入最新一波陣容。鳳小岳去年在浪人祭初登板深受觀眾喜愛，對於能參戰第二屆野人祭，他開玩笑說：「上一次參加浪人祭印象實在太深刻，因為連我的車子都在半路燒壞，這回野人祭活動辦在台北，應該不會再燒掉一台車子。」

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鳳小岳去年首次造訪台南浪人祭，竟出現驚險意外插曲，進而他對活動留下深刻印象，他表示：「那天剛要從台北出發時，突然車子引擎著火，大家用飛快速度趕快把器材搬下車，眼睜睜看著車子在面前燃燒，後來天空突然下起雨，消防車也緊急來滅火，我們就目睹車燒到報廢。」

這場突來的大火，意外激起鳳小岳的內心，後來趕到活動現場，他跟團員在台上帶來猛烈的演出，台下觀眾也感受到強大演出張力，他笑說：「即便發生這麼多狀況，但那次表演真正感受到音樂的力量如此強大，也真正體會到The Show Must Go On的精神。」因為那場珍貴經驗，鳳小岳得知今年4月將舉辦野人祭，義不容辭決定相挺，更確定以正式的全新團名「鳳小岳&壓克力柿子」陣容登場，邀請八十八顆芭樂籽主唱balazwolf同台叫陣，他也表示：「『鳳小岳&壓克力柿子』就意義跟『伍佰& China Blue』一樣，之後會以這個全新團名跟大家見面。」

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