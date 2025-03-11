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土狗演陸劇《蓮花樓》爆紅！　7歲大「拍6部戲2電影」新劇角色關鍵

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《蓮花樓》於2023年播出時掀起追劇轟動，男主角成毅戲裡養了一隻狗狗取名「狐狸精」，而這隻狗狗是土狗，真實名字叫「大黃」，目前7歲大，但從2018年出道拍戲，至今已經6年，觀眾發現牠在新劇還擔任關鍵角色，簡直直逼男二（大陸稱男配角為男二）。

▲▼土狗演電視劇爆紅！7歲大「拍6部戲2電影」。（圖／翻攝自微博）

▲土狗大黃演電視劇爆紅！7歲大「拍6部戲2電影」。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《九派新聞》報導，狗狗大黃是因為肖戰電影《誅仙》需要一隻土狗，大黃因此在2018年8月22日進入劇組拍片，後來更因為在《蓮花樓》飾演男主角的愛犬「狐狸精」，受到觀眾喜愛。飼主尤先生透露，大黃現在已經7歲，戲齡5、6年，且已經演過2部電影、9部電視劇，「有時候牠特別開心，牠跟人能夠去互動玩耍，劇組跟演員老師們也會為牠備點好吃的」。尤先生如今也是大黃的經紀人，特別提到現在拍戲在寵物演員保障這塊，已經和以前不一樣，以前對狗演員不會太重視，現在狗狗在劇組待遇、生活方面優越很多。

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▲▼土狗演電視劇爆紅！7歲大「拍6部戲2電影」。（圖／翻攝自微博）

▲▼土狗演電視劇爆紅！7歲大「拍6部戲2電影」。（圖／翻攝自微博）

▲大黃在《蓮花樓》飾演成毅的愛犬「狐狸精」爆紅。（圖／翻攝自微博）

由於觀眾對「大黃」的辨識度越來越高，進劇組拍攝的頻率增高，片酬也在漲，飼主更透露「會比18線演員高」。牠在目前播出的古裝劇《似錦》飾演經歷重生的狗兒，懂得走位、站位、表情管理，角色相當關鍵，演員日前直播宣傳，牠也跟著上線露臉，存在感強大。

▲▼土狗演電視劇爆紅！7歲大「拍6部戲2電影」。（圖／翻攝自微博）

▲大黃在新劇《似錦》飾演重生的狗兒「二牛」。（圖／翻攝自微博）

▲▼土狗演電視劇爆紅！7歲大「拍6部戲2電影」。（圖／翻攝自微博）

▲大黃在《似錦》海報出現。（圖／翻攝自微博）

▲▼土狗演電視劇爆紅！7歲大「拍6部戲2電影」。（圖／翻攝自微博）

▲《似錦》演員開直播互動，高人氣的大黃也上線。（圖／翻攝自微博）

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蓮花樓, 狐狸精, 土狗大黃

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