GD二度按讚！派翠克3個月前影片跳通知：我是不是被盯上了？我愛龍！

記者劉宜庭／綜合報導

南韓天王GD（G-DRAGON，權志龍）近期回歸樂壇，新歌〈TOO BAD〉找來aespa隊長Karina擔任MV女主角，話題十足。不過，台灣藝人派翠克這幾天則因為兩度獲GD親自按讚，意外掀起網路熱議。他10日發文興奮表示：「隔兩天又被GD按讚機率有多大？」

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▲派翠克驚喜發現又被GD按讚。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）

這是派翠克短短數天內第二次收到GD按讚，先是7日GD對他與好友啾啾（吳慈敏）合拍的〈TOO BAD〉模仿影片按讚，這次則是GD翻到了去年12月的舊影片再度點讚，讓派翠克驚喜不已。

派翠克7日就曾透過IG分享GD按讚的截圖，當時他激動發文：「是GD！權志龍本龍！我的影片被本人認證了！嗚嗚嗚。」一曝光立即引發熱議，就連藝人阿Ben、網紅雪碧、樂天女孩艾融等人也紛紛留言驚呼「台灣BG出頭天了」、「哇噻」、「台灣光光」。

▲派翠克7日首次發現被GD按讚。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）

沒想到相隔短短數日，派翠克再度獲得GD關注，讓他忍不住驚呼：「隔兩天又被GD按讚機率有多大？」雖然發文時一度誤把影片時間說成「半年前」，但他後來趕緊更正：「然後影片是去年12月啦，我打成半年，太興奮手誤。」即便如此，這樣的巧合仍讓他激動不已，幽默喊話：「我是不是被盯上了？我愛龍！！！！」

然而，隨著話題熱度攀升，卻也因此引來部分酸民批評，對此，派翠克親自回應：「謝謝懂我也支持我的人，我也只是在做我喜歡而且希望帶給人們開心的事情而已呀！我們不用對那些人生氣，反正不管怎樣他們都有話可以說，祝福善良且正面的人永遠都有好運氣。」面對有網友鼓勵「有沒有可能有一天變成從模仿GD變成採訪GD」，他則回應：「我會努力變更強的。」

▲派翠克回應。（圖／翻攝自派翠克Threads）