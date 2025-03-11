曾國城聞黃子佼要復出「很期待」！　徐乃麟吐心聲：給人留一口飯吃

記者孟育民／台北報導

黃子佼被抓到持有共2259個兒少性影像檔案，遭判刑8個月後，檢方提起上訴，演藝工作全停擺，沒想到最近一家三口開心出遊的報導，再度引起社會公憤。徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱、籃籃今（11日）錄製《天才衝衝衝》，談及此事徐乃麟說：「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵。」

▲《天才衝衝衝》錄影開棚，徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱、籃籃。（圖／記者周宸亘攝）

黃子佼曾指控曾國城古蹟抽菸，對此他則說：「酒後情緒不用放在心上，他對於台灣演藝圈是很有貢獻的，他就是個電視公務員，也無得過很多成績，這個人過去的成績就這樣全部抹煞，好像把他看成十惡不赦的人，撻伐的嚴重了一點。」

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▲曾國城以自身立場看待黃子佼事件。（圖／記者周宸亘攝）

黃子佼傳去年底要復出，曾國城表示確實有耳聞，不過確切內容並不清楚，「他是還不錯的人吧？在發生這個事情之前，本來蠻期待他去年底可以回歸，不應該把他所有的努力都抹煞，他真的是蠻努力的人。」至於是否贊同對方回歸演藝圈，他表示：「找到一個適當的機會吧，我又不是電視台的長官。」徐乃麟則說：「這種事情就順其自然，你也不可能要求製作單位去邀請他。」





▲徐乃麟、曾國城。（圖／記者周宸亘攝）