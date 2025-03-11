鍾瑶巴黎時裝周合體《單身4》時安！法國街頭「秀美腿」戰利品曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星鍾瑶近期海外工作邀約不斷，先是受邀到曼谷參與《白蓮花大飯店3》首映，近日更受時尚品牌邀請參加巴黎時裝週，以其獨特的氣質與時尚品味驚豔國際時尚圈，她期許自己持續努力「期待未來能在國際發光！」

▲鍾瑶飛到法國參與巴黎時裝周。（圖／星星相藝提供）

曾經以模特兒身份走上伸展台的鍾瑶，如今以觀秀嘉賓之姿再度回到這座時尚殿堂，感觸良多。她笑說「以前當模特兒時，穿著的是藝術品，現在則能用自己的方式來詮釋時尚，這樣的轉變讓我更能享受這場時尚盛宴。」

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▲鍾瑶飛到法國參與巴黎時裝周。（圖／星星相藝提供）

這趟巴黎時裝週之旅，鍾瑶最驚喜的莫過於遇見剛剛奪下葛萊美最佳新人獎的查普爾羅恩（Chapelle Roan），她驚喜地分享「不管是在Vivienne Westwood、McQueen還是Valentino的秀場，她都是全場焦點，風格太有態度了！」另外她也與參與《單身即地獄》爆紅的時安在秀場內留下合影。

▲鍾瑶飛到法國參與巴黎時裝周。（圖／星星相藝提供）

這次的時裝週讓鍾瑶深刻感受到時尚界的多元包容性與大膽創新，她坦言「希望下次再訪巴黎時裝週時，自己也能夠更有玩味、更大膽一點！」同時補充「能夠在國際間看到這麼多優秀的演員與模特兒發光發熱，讓我更有動力繼續努力，希望有一天也能和他們一樣，在世界舞台上行走！」她也坦言「忙碌讓我有安全感，也讓我感到開心，希望未來能有更多國際合作機會，讓大家看到不同面向的鍾瑶。」

▲鍾瑶飛到法國參與巴黎時裝周。（圖／星星相藝提供）

觀察今年的時裝週趨勢，鍾瑶特別指出「設計師們不約而同地將性別框架推到另一個層次，不僅模特兒穿上高跟鞋，連設計師謝幕時也踩著高跟鞋登場！」此外，她也發現，來看秀的嘉賓們無一不是以突破性別輪廓線的穿搭展現自我，讓她直呼「真的好喜歡穿梭其中的自由奔放感！」

▲鍾瑶飛到法國參與巴黎時裝周。（圖／星星相藝提供）

身為散發著法國香頌氛圍的女星，鍾瑶對巴黎有一份獨特的情感，她特別推薦「巴黎不只有傳統法國菜，這裡的北非料理也很值得一試！」她也提到巴黎近年大力推動自行車友善環境，建議旅人們可以騎單車或步行探索城市，享受巴黎的迷人氛圍。

▲鍾瑶飛到法國參與巴黎時裝周。（圖／星星相藝提供）



特別的是，鍾瑶這次隨行團隊包含經紀人都是「娘子軍」，行程充滿歡笑與驚喜。她笑說「大家出發前都說沒購物慾，結果離開巴黎時，每個人手上都拎著精品袋、精品行李箱！」而她自己則選擇入手法國當地的紅酒與料理用油，希望把這趟旅程的美味帶回台灣親自烹調。

▲鍾瑶飛到法國參與巴黎時裝周。（圖／星星相藝提供）