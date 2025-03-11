輝星葬禮延後「不公開設靈堂」！　經紀公司不捨：家屬無力舉行

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓歌手輝晟（휘성，常譯為輝星）昨（10日）被發現於家中身亡，享年43歲，消息一出讓許多粉絲震驚又不捨。經紀公司「Tajo娛樂」今日出面證實，由於輝晟的家人仍深陷悲痛之中，無法舉行葬禮，因此將會延後時程，整個喪禮也計畫以非公開形式進行。

▲輝星昨日被發現於自家身亡，享年43歲。（圖／翻攝自Instagram／whee_sungz）



據了解，南韓的喪葬文化不同於台灣，往生者通常會在確認離世後3天出殯。不過據外媒《STARNEWS》報導，Tajo娛樂今日表示，輝晟的葬禮將會延後舉行，也透露「家屬計畫不另外設置靈堂，而是直接舉行葬禮」，坦言家屬仍沉浸在悲痛當中，希望能安靜地與輝晟道別。

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▲輝星的葬禮將會延後舉行。（圖／翻攝自Instagram／whee_sungz）



南韓消防單位昨日接獲輝晟家屬報案，隨後在他位於首爾廣津的自宅中，發現他的遺體，且發現時已經過世相當長的時間，初步判定沒有外部入侵的痕跡，也不排除過量服藥或自行結束生命的可能性。目前警方計畫向國立科學搜查研究院申請屍檢，以調查他的確切死因。

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