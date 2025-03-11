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訪問／朴寶劍《苦盡柑來》演太好　IU危機感爆發「快被比下去」：幾乎嫉妒他

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓演員朴寶劍最新作品《苦盡柑來遇見你》現已上線，他出道以來戲路多變，首次與IU搭擋演出，飾演一位一心一意只愛著「愛純」的癡情又純樸的男子，完美詮釋角色純樸的性格，連IU都認證他的演技。兩人近日接受台灣媒體聯訪，IU大讚：「他真的超會演戲，演技真的超好。」甚至因此有危機感，承認幾乎要嫉妒朴寶劍了。

▲▼訪問／朴寶劍《苦盡柑來》演太好　IU危機感爆發「快被比下去」：幾乎嫉妒他。（圖／Netflix提供）

▲IU認證朴寶劍演技超好，甚至因此感受到「快被比下去」的危機感。（圖／Netflix提供）

朴寶劍在《苦盡柑來遇見你》裡飾演「純情少年」寬植，他從小到大眼裡只有「愛純」，一心護著女方，真心在劇裡發揮得淋漓盡致，連IU都感受到滿滿真情。IU受訪時認證演技，「他真的演技超好，所以我曾經在拍攝時回家後還在苦惱『如果我這樣演的話，會不會被寶劍比下去』，會出現這樣的危機感，好幾次都讓我不自覺更打起精神，身為演員，我幾乎快嫉妒寶劍所擁有讓人很羨慕的才能。」

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▲▼訪問／朴寶劍《苦盡柑來》演太好　IU危機感爆發「快被比下去」：幾乎嫉妒他。（圖／Netflix提供）

▲朴寶劍也稱讚IU優點滿滿。（圖／Netflix提供）

獲得IU滿滿的稱讚，朴寶劍非常害羞，他露出靦腆笑容「我也有話想跟IU說，我也想成為她這樣的人，想要有IU的蜜嗓，還有創作歌曲才能，還有她時時刻刻一直想著粉絲的心，還有為了粉絲所擁有的策劃能力，以及不止是為了粉絲著想，而是為了所有人著想的溫暖心意」，他笑了一下反問台灣記者「真的有很多，我還要繼續說嗎？」逗笑所有人。

▲▼訪問／朴寶劍《苦盡柑來》演太好　IU危機感爆發「快被比下去」：幾乎嫉妒他。（圖／Netflix提供）

▲▼朴寶劍在劇裡一心一意愛著IU。（圖／Netflix提供）

▲▼朴寶劍在劇裡一心一意愛著IU。（圖／Netflix提供）

兩人皆為1993年出生的好友，因戲磨出好友誼，《苦盡柑來遇見你》上演「為愛逃家」，朴寶劍在劇裡看到濃妝豔抹的愛純，直覺反應用口水把對方臉上的妝擦掉，他笑喊：「寬植覺得愛純的一切都很美，但可能他更認為原本愛純的臉，既純潔又像桃子般更美，所以他自己才用口水，幫愛純把裝擦掉。」

IU也解釋妝容來自於巨星嚴正化當時都市女人的妝容，「那時候流行藍色眼影，跟化妝師、導演討論很多次才出現的成品，就是因為很不適合愛純，導演想要朔造成愛純跟寬植的黑歷史，所以才畫成那樣。」小倆口在該場景的演出既詼諧又可愛，確實達到令人忍不住笑出來的效果。《苦盡柑來遇見你》以春、夏、秋、冬四季為主題，以每週四集的方式於Netflix獨家上線。

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