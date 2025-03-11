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巫苡萱赴日考到滑雪證照「一年噴6位數」！　摔傷膝蓋全腫：步行都很緩慢

記者孟育民／台北報導

巫苡萱熱愛冒險喜歡嘗試各種新事物，自2024年第一次去日本滑雪後就愛上這項運動，短短一年內就安排了六趟出國滑雪行程，粗估至少花了六位數添購裝備。今年年初她跟王仁甫、季芹、許孟哲、趙孟姿、王心恬等人參加日本SIA國際認證滑雪指導員證照考試，全員All Pass通過考試拿取證照。

▲▼巫苡萱與演藝圈友人一起考取日本SIA國際認證考試。（圖／時代創藝）

▲巫苡萱與演藝圈友人一起考取日本SIA國際認證考試。（圖／時代創藝）

巫苡萱一開始看別人在雪上飛快的滑行或是做很酷的特技飛躍翻身覺得很帥，很有速度的刺激感，開始學滑雪才知道根本是災難堆疊的謀生戰，搭纜車上山往下滑就開始無止盡的尖叫與跌倒，全身的痠痛更不在話下，第一次的滑雪經驗可以說是慘敗回台，但是回到台灣後還特別去滑雪教室練習，希望打穩基礎下次再去滑雪時可以更快上手。苡萱說：「當你從山上滑雪下山時，會看到很藍的天空與十分遼闊的雪景，這樣的景色讓人感覺很療癒、舒壓，從此就愛上滑雪了！」

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▲▼巫苡萱與演藝圈友人一起考取日本SIA國際認證考試。（圖／時代創藝）

▲巫苡萱愛上滑雪。（圖／時代創藝）

她回憶自己有一次才剛抵達雪場沒多久就受傷了，整個人膝蓋跪下著地，痛到腫起來連步行都很緩慢，不甘心後面的滑雪行程都被耽誤，想開口跟飯店要冰塊冰敷傷口盡快消腫卻被同行朋友笑說：「外面都是雪根本不需要冰塊啊！」結果苡萱真的整個晚上都跪在外面的雪地上冰敷膝蓋。

▲▼巫苡萱與演藝圈友人一起考取日本SIA國際認證考試。（圖／時代創藝）

▲巫苡萱分享滑雪經驗。（圖／時代創藝）

這次能考到證照苡萱不敢置信的說：「原來我是考試型選手，練習時跌得慘兮兮以為會被扣分，還好我順利考過了，透過證照考試來肯定自己這感覺真棒！」為了要取得SIA滑雪指導員證照，苡萱特別費了一番苦心去學考試姿勢，也被教練帶去沒有整理過的雪道實地演練。

▲▼巫苡萱與演藝圈友人一起考取日本SIA國際認證考試。（圖／時代創藝）

▲巫苡萱為了考取證照花費不少心思。（圖／時代創藝）

考到國際認證滑雪指導員證照的苡萱沒有鬆懈，馬上又安排了一趟日本北海道留壽都和二世谷雪場的滑雪之旅繼續精進滑雪技巧，享受滑雪帶給她的快感，這一次不再侷限在滑雪道滑雪，還跨到全山、聯絡道、樹林等等地。苡萱說：「每一次都是累積滑行經驗，期許自己越來越厲害，這幾年陸續取得中西餐、重機、日本SIA滑雪指導員等證照，這些證照讓我感覺自己一直在精進，有各種不同面向的我等著被開發。」
 

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