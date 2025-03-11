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《難哄》完結瞿友寧發聲：內心像缺了一塊！微博暫關留言敲碗1事

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《難哄》昨日（10）在大陸串流搶先播出大結局，完結篇再掀討論。該劇由瞿友寧執導並身兼編劇之一，播出以來獲得兩極化評價，11日凌晨發文回應大結局：「結束了嗎？內心好像缺了一塊……。」

▲▼《難哄》完結，瞿友寧凌晨發文。（圖／翻攝自微博）

▲▼《難哄》完結，瞿友寧凌晨發文。（圖／翻攝自微博）

▲《難哄》昨日大陸串流搶先播出大結局。（圖／翻攝自微博）

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瞿友寧發文：「結束了嗎？內心好像缺了一塊，想知道你們過得好嗎？希望你們和桑延、溫以凡以延為定好好地幸福著⋯⋯。」其實他在《難哄》開播前，曾寫下長文，分享拍攝時遇到一群很好很有共情力的演員，每天的拍攝讓自己深陷故事情感當中，當遠遠看到演員到場，心中想的是「桑延、溫以凡你們來了」，最後寫下「希望《難哄》能不負眾望，做到這件事，深刻地留在你們心裡……」。如今播出完結，他Hashtag強調「我們沒有放松過任何一個細節」、「敲碗OST全陣容演唱會是不是妄想」。

▲▼《難哄》完結，瞿友寧凌晨發文。（圖／翻攝自微博）

▲瞿友寧凌晨發文：「結束了嗎？內心好像缺了一塊。」（圖／翻攝自微博）

而《難哄》OST共有14首歌曲，且集結兩岸當紅音樂人，創作符合劇情內容的歌曲，台灣音樂人找來天團五月天演唱主題曲〈任性〉，還有陳珊妮、蕭秉治、Crispy脆樂團，大陸音樂人則有李宇春演唱片尾曲〈是你〉、毛不易、汪蘇瀧、張碧晨、趙磊、Fine樂團、嚴藝丹等人。《難哄》4主角白敬亭、章若楠、陳昊森、張淼怡也有演唱歌曲。

《難哄》播出以來始終面對兩極化評價。網友發現瞿友寧在微博發文同時，開啟了「一鍵防護模式」，這是平台為了防止大量不友善言論創設的措施，7天內博主未關注者無法留言，可用來保護自己避免受到惡意留言攻擊，形同暫時關閉外界留言。為此網友透過轉發貼文回應，儘管仍有人坦言「對你的感覺很複雜」，同時也有網友稱讚「配享太廟」、「是我最愛的偶像劇導演，沒有之一」、「哭成沙幣了怎麼能好看成這樣」、「命令你馬上再拍一部偶像劇」。

▲▼《難哄》完結，瞿友寧凌晨發文。（圖／翻攝自微博）

▲▼《難哄》完結，瞿友寧凌晨發文。（圖／翻攝自微博）

▲▼《難哄》完結，瞿友寧凌晨發文。（圖／翻攝自微博）

▲陸網對瞿友寧有稱讚也有批評。（圖／翻攝自微博）

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