錦榮分手4月火速脫單「深夜帶外國正妹回家」！　曾戀蔡依林6年告吹

圖文／鏡週刊

揮別與天后蔡依林的6年情，錦榮「后的男人」光環俱失，演藝事業有一搭沒一搭，不過卻無礙於他的女人緣，交往對象從香月明美（Akemi）、韓裔美籍女星Kirstin Leigh到混血網紅，清一色都是美女；日前本刊直擊，錦榮和一名高䠷纖細的長髮洋妞出現在台北市林森北路，兩人在超商裡兜兜轉轉了十多分鐘，買了一些零食才一起回家。

▲錦榮（左）之前受娘娘（右）之邀到YouTube料理單元作客，在節目中，錦榮不斷撩娘娘，讓娘娘直呼「心臟受不了」。（翻攝自娘娘IG）

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近期錦榮在IG動態分享攝影棚拍照的工作動態，更笑問：「如何在15秒內擺出不同的帥氣姿勢？」這一切似乎是宣告回歸台灣演藝圈，畢竟在此之前，錦榮幾乎都待在美國和Kirstin Leigh談戀愛，同時試著在好萊塢尋求發展機會，愛情與事業都在拚搏階段，直到去年中與Kirstin五年情斷後，才將生活重心再移回台灣。

▲3/2 00：28 午夜時分，錦榮（右）和新歡（左）出現在超商購物，洋妞走到麵包櫃前，仔細挑了幾個麵包。

不孤單 身旁總有伴

雖然事業不見起色，錦榮的桃花卻是一朵接著一朵開，去年底曾被目擊與混血YouTuber網紅在台北捷運上肩並肩坐著聊天，下車時還十指緊扣，完全就是熱戀情侶的模樣；時隔約4個月，本刊直擊錦榮的身邊又換了另外一位女子，無縫接軌搭上女伴的功力，堪稱一絕。

▲00：29 戴著口罩的錦榮站在女伴旁，低聲聊了幾句話，雖然沒有過於親暱的舉動，但始終保持巧妙距離。

3月2日晚上12點半左右，錦榮與身材高䠷的洋妞，一起現身台北市林森北路上的超商。雖然洋妞頂著大素顏、僅戴著眼鏡，卻展現出高雅氣質，只見她走到麵包櫃前，仔細地挑了幾個麵包，戴著口罩的錦榮走到洋妞身旁，低聲和她聊了幾句話，兩人雖輕聲細語，但這一來一往之間，卻有了濃濃的情愫存在。

慢慢逛 抱零食回家

在小小的超商裡，錦榮與洋妞卻如同逛大賣場般，慢慢逛、慢慢聊，偶爾低聲談笑，偶爾研究商品，雖然沒有過於親暱的舉動，但彼此之間始終保持輕輕依偎的狀態。

▲00：42 錦榮（右）與洋妞（左）買完零食後，終於完成採購，同屬高䠷的兩人並肩同行，身高與身材相當匹配。

兩人在店裡逛了十幾分鐘後，女方手上抱著好幾包零食，獨自到櫃檯結帳，而錦榮在旁拿著手機看訊息。隨後兩人離開超商、並肩走在路上，走了2分鐘的距離便來到一幢華廈，只見女生拿出門禁卡開門，錦榮緊跟在後進入，熟門熟路的模樣，顯示兩人交情匪淺。

▲00：45 這一晚，錦榮（左）與洋妞（右）沒有午夜漫遊，反而是回到走路約2分鐘距離的華廈，女方低頭拿出門禁卡，一起回家。

錦榮初來台闖蕩演藝圈時，仍是默默無名的模特兒，直到和蔡依林拍攝〈玩愛之徒〉MV而擦出火花，讓錦榮一夕之間成名，相差4歲的姐弟戀，事業成就差距甚大；兩人愛得甜蜜，卻在交往6年後分手，有一傳是對婚後冠夫姓、夫妻財產共有等談不攏而分手。

▲錦榮自從主持《王子的移動城堡》後，近年多在好萊塢發展，先前他還拍攝民初電影《鳳蝶與蜻蜓》，飾演年輕時期的男主角徐晚蘋。（翻攝自錦榮IG）



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