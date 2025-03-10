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54歲蘇慧倫凍齡秘訣公開！張震嶽：我從小看她都沒變過

記者許逸群／台北報導

54歲的歌手蘇慧倫睽違5年終於帶著全新專輯《輕重Aftersun》與歌迷見面，今（10日）記者會上，特別邀請張震嶽一起慶功。張震嶽為了蘇慧倫這位好友相隔5年的專輯，獻出〈我到底是怕你什麼〉，並在記者會上送上衝浪板，希望蘇慧倫繼續「衝」出佳績。

▲▼蘇慧倫《輕重》專輯暨《就說給我聽》新專輯巡迴演唱會公布記者會，嘉賓張震嶽-蘇慧倫，張震嶽。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蘇慧倫推出新專輯，好友張震嶽送上「衝浪板」力挺。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蘇慧倫《輕重》專輯暨《就說給我聽》新專輯巡迴演唱會公布記者會，嘉賓張震嶽-蘇慧倫，張震嶽。（圖／記者周宸亘攝）

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再度和熟悉的張震嶽合作，蘇慧倫說：「跟他邀歌的時候其實要求很簡單，就是希望旋律性要強，阿嶽說有一首這樣的歌，只是怕對我來說太重。」透露〈我到底是怕你什麼〉有一段得一口氣唱完35個字，對她來說是一大挑戰，兩人也在現場來個「一口氣大PK」，張震嶽對於蘇慧倫詮釋讚譽有佳。

▲▼蘇慧倫《輕重》專輯暨《就說給我聽》新專輯巡迴演唱會公布記者會，嘉賓張震嶽-蘇慧倫。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼54歲誰信呢？歲月的痕跡在蘇慧倫的身上似乎完全看不見。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蘇慧倫《輕重》專輯暨《就說給我聽》新專輯巡迴演唱會公布記者會，嘉賓張震嶽-蘇慧倫。（圖／記者周宸亘攝）

提及兩人出道至今合作了多首歌曲，主持人問及改變最多是什麼？張震嶽立刻回答：「年紀。」更說：「我從小看她都沒變過。」他接著讚賞蘇慧倫保養有術，「我老婆問過我，為什麼蘇慧倫都保持這麼好！」訪問時，媒體問及保養秘訣，蘇慧倫則坦言「睡眠很重要」。

▲▼蘇慧倫《輕重》專輯暨《就說給我聽》新專輯巡迴演唱會公布記者會，嘉賓張震嶽-蘇慧倫。（圖／記者周宸亘攝）

▲蘇慧倫出道滿35周年。（圖／記者周宸亘攝）

此外，蘇慧倫也宣布好消息，6月22日將在台北Legacy TERA舉辦《就說給我聽》巡迴演唱會，接著將造訪上海、杭州、武漢、北京、成都與廣州等城市。值得一提的是，今3月10日，正是蘇慧倫出道35周年的日子，如今推出新作又即將展開巡演，對她別有意義。

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