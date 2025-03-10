AKB48 Team TP首登北流　任賢齊欽點「對面的女孩」

記者許逸群／台北報導

女團AKB48 Team TP近期推出第九張單曲《Team Up》，今（10日）〈Team Up〉登上好事聯播網「BEST好歌榜」冠軍！而總是在年度演唱會上才能全員到齊的AKB48 Team TP，先前在綜藝天王胡瓜的邀請下，全體動員連續兩天登上《鑽石之夜》演唱會舞台！

▲▼AKB48 Team TP首登北流。（圖／好言娛樂提供）

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25位女孩首度開箱台北流行音樂中心，前夜興奮到睡不著覺，在後台更禮貌向所有前輩一一致意並送上EP，得到所有藝人的稱許，尤其國民天王任賢齊特別欣賞她們，在演唱〈對面的女孩看過來〉時，更是邀請女孩一起上台。有趣的是，九孔也融入了女孩們的隊伍中一起擺動，讓全場笑翻！

▲AKB48 Team TP合體任賢齊。（圖／好言娛樂提供）

AKB48 Team TP去年上了胡瓜的YouTube節目《下面一位》，因此種下了受邀《鑽石之夜》演唱會的緣分！當時胡瓜發出邀請，讓女孩們都驚呼：「不可思議！好像在做夢一樣！」其實女孩們的爸媽當年都是胡瓜《鑽石舞台》的收視群，聽到女兒要登上《鑽石之夜》，都很以女兒為榮！

▲▼AKB48 Team TP受胡瓜邀請出演《鑽石之夜》。（圖／好言娛樂提供）

而AKB48 Team TP也為了在《鑽石之夜》擔任大開場，而積極練歌練舞，連兩天準備了豐富的組曲，一舉打響演唱會的序幕，而她們也特別謝謝胡瓜、康康、歐弟、九孔主持大哥們的關愛，也表示對任賢齊和賴慧如哥姐的感謝，「一起拍了reels，好感動喔！」