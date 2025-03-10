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蘇打綠新加坡開唱提1荒唐要求！同仁花2小時跑遍電器行

記者許逸群／台北報導

蘇打綠《二十年一刻》巡演抵達東南亞唯一一站新加坡，率先揭曉全「新」舞台，「一加一」魔方空間加上新加坡專屬的「二十」公尺長延伸台，打造與觀眾最近距離的「一刻」，上萬觀眾三小時歡呼聲震天，全場狂跳不停，青峰笑說：「上次來新加坡舉辦演唱會是2014 年，果然等十年是有效的！」

▲▼蘇打綠新加坡開唱。（圖／緒風提供）

▲蘇打綠新加坡開唱。（圖／緒風提供）

團長阿福回憶起新加坡是第一個邀請蘇打綠辦演出的地方，如今《二十年一刻》也從新加坡開始進入倒數階段，話音剛落，台下歌迷立刻高喊：「我不允許！」青峰妙回：「除非你可以讓新加坡室內空調調高到25度」台上台下氣氛熱絡讓團員聊到欲罷不能，更自嘲再聊下去「會被誤以為是相聲團體」！

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▲▼蘇打綠新加坡開唱。（圖／緒風提供）

▲▼蘇打綠的舞台效果相當震撼。（圖／緒風提供）

▲▼蘇打綠新加坡開唱。（圖／緒風提供）

睽違十年的演唱會，上萬觀眾歡呼聲三小時不間斷，快歌段落更是全場狂跳不已，熱情程度與室外溫度一樣猛烈！青峰則自曝此趟有一個連自己都覺得荒唐的要求，原來新加坡室內空調強勁，連阿福都冷到把空調關掉，雖然他自備長袖衣物到來但還是怕自己扛不住，斗膽詢問當地工作人員：「請問你們有暖器嗎？」

沒想到，感謝貼心的工作人員花了二小時問遍各大電器行，幫他在這座全年高溫的城市找到一台暖風機。團員們在台上狂笑不已：「你應該是史上第一個在新加坡找暖爐的人吧！」

蘇打綠於新加坡站的開跑也意味著二十歲即將過完，巡演開始進入倒數。隨著新加坡場的完美落幕，蘇打綠《二十年一刻》巡演也將繼續航向澳洲、倫敦、柏林、東京，串聯曾造訪的復刻專輯城市，各站售票資訊敬請關注「蘇打綠二十年一刻巡迴演唱會」社群平台。

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