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激吻歐陽妮妮！張書豪堅持戴婚戒　原因超閃：一切財富時間都屬你

記者劉宜庭／綜合報導

歐陽妮妮與張書豪於2024年6月宣布結婚，並於隔年元旦迎來寶貝兒子「睦睦」的誕生，兩人婚後生活幸福甜蜜，時常與粉絲分享育兒點滴。昨（9日）適逢歐陽妮妮生日，張書豪特別發文表達滿滿愛意，細數兩人相識近7年的點滴，深情剖白對婚姻與家庭的承諾，溫馨又動人的言語感動無數粉絲。

▲激吻歐陽妮妮！張書豪堅持戴婚戒　原因超閃：一切財富時間都屬你。（圖／翻攝自張書豪IG）

▲激吻歐陽妮妮！張書豪堅持戴婚戒　原因超閃：一切財富時間都屬你。（圖／翻攝自張書豪IG）

▲張書豪深情長文告白歐陽妮妮。（圖／翻攝自張書豪IG）

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張書豪在貼文中提到，這是他陪伴歐陽妮妮度過的第六次生日，但今年特別不同，因為兩人迎來了最棒的禮物——兒子睦睦。他感性地說道：「從美麗的少女到漂亮的媽媽，謝謝你把青春都給了我，不過你依然是那麼年輕那麼漂亮，還會年輕很久，留些青春給兒子。」

此外，張書豪也特別提到自己無時無刻都帶著婚戒，並分享其對「奢侈品」的看法：「真正值得炫耀的從來都不是名氣跟價值，而是買不到的感情。婚戒就是我全身上下，最貴最限量的單品。尤其是當你不在身邊的時候，戴著它就像你在身邊一樣。」他更幽默表示，當年求婚時承諾戒菸，如今已快一年，他認為：「這種癮、這種誘惑戒得掉，才敢說控制的住自己的慾望，面對誘惑才有可能抵擋的了對吧。」

▲激吻歐陽妮妮！張書豪堅持戴婚戒　原因超閃：一切財富時間都屬你。（圖／翻攝自張書豪IG）

▲激吻歐陽妮妮！張書豪堅持戴婚戒　原因超閃：一切財富時間都屬你。（圖／翻攝自張書豪IG）

▲歐陽妮妮、張書豪育有一子。（圖／翻攝自張書豪IG）

張書豪也回應外界對兩人感情的質疑，從戀愛到結婚、從結婚到懷孕，曾經有許多網友質疑他們的關係，甚至還有人說「等著看多久會分」、「等著看多久會離」，但他淡然表示：「過好我們自己的生活就好，時間會證明，雖然我們本來就不需要向誰證明。」

最讓粉絲動容的，是張書豪對歐陽妮妮的深情承諾。他坦言，雖然兒子是夫妻倆的心頭肉，但如果有一天面臨抉擇，他一定會選擇妻子：「兒子頂多陪伴我之後的人生，他長大成人之後也會有屬於他的重心，但你，是從還沒有他的時候就陪著我的，從正值青春年華，伴我一生到老的人，我都清清楚楚明明白白。」

最後，張書豪以暖心話語為妻子送上生日祝福：「祝福妳平安健康喜樂，帶著善良貼心跟天真的心繼續在日常做愛心、陪伴兒子長大。下一次的生日，另一個你也很愛的男人會跟你說生日快樂，到時候我的祝福可能就沒那麼重要了，延續上面所提及的每一個理念跟價值觀，落實在行為上，並帶著這樣的心意陪你走一輩子。」

【張書豪全文】

認識快七年了，祝福了六次的生日快樂，這一次，像是我也生日一樣，跟你都擁有了這輩子最棒的禮物～
從美麗的少女到漂亮的媽媽，謝謝你把青春都給了我，不過你依然是那麼年輕那麼漂亮，還會年輕很久，留些青春給兒子～～
當年，很多網友說等著看多久會分，等到結婚了。結婚之後說等著看多久會離，等到懷孕了。可能還會有些想繼續等著看⋯六年多了人一生有多少個六年多⋯⋯
那個過程我跟你說，過好我們自己的生活就好，時間會證明，雖然我們本來就不需要向誰證明。
你偶爾看到會問，為什麼我無時無刻都帶著婚戒，我都敷衍的說說哎呦就愛你啊。其實原因就像我剛跟你在一起的時候分享過的，我對奢侈品很無感，對我來說那只是某些人想彰顯自己比較特別的一種方式，但真正值得炫耀的從來都不是名氣跟價值，而是買不到的感情。
婚戒就是我全身上下，最貴最限量的單品。尤其是當你不在身邊的時候，戴著它就像你在身邊一樣。
我是這麼告訴自己的，如果連一個小小的婚戒都會忘記戴或不願意戴好，又怎麼好意思說自己多愛一個人
就像當時求婚說戒菸一樣，戒快一年了，這種癮、這種誘惑戒得掉，才敢說控制的住自己的慾望，面對誘惑才有可能抵擋的了對吧
已經不知道要送你什麼了，結婚那一刻，我一切的財富、時間、精力就都屬於你的了。當然有了睦睦之後他也是其中之一，你會開玩笑的說我比較愛兒子，你錯了，即使他是你懷胎九個多月的心頭肉，身體一部分的血肉，也有著我的DNA跟血液，但當選擇來臨，我知道你會要我選他，但我一定選你。兒子頂多陪伴我之後的人生，他長大成人之後也會有屬於他的重心，但你，是從還沒有他的時候就陪著我的，從正值青春年華，伴我一生到老的人，我都清清楚楚明明白白。
祝福妳平安健康喜樂，帶著善良貼心跟天真的心繼續在日常做愛心、陪伴兒子長大。下一次的生日，另一個你也很愛的男人會跟你說生日快樂，到時候我的祝福可能就沒那麼重要了
延續上面所提及的每一個理念跟價值觀，落實在行為上，並帶著這樣的心意陪你走一輩子
老婆，生日快樂！

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