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日綜藝天王濱田雅功病倒！　公司認「身體出狀況」主持搭檔涉性侵消失

記者陳芊秀／綜合報導

61歲日本綜藝天王濱田雅功因身體狀況不佳，宣布即日起停工休養，所屬公司吉本興業10日透過官網發表正式聲明，且回歸日期不定。他與松本人志組成搞笑組合「DOWN TOWN」，合體主持綜藝節目多年，然而松本人志被告發性侵後，至今仍無法回到電視圈，如今他自己也病倒，原本深具觀眾人氣的主持搭檔，先後因故消失螢光幕前。

▲▼日本綜藝天王濱田雅功病倒，主持工作全面喊卡。（圖／翻攝自X）

▲日本綜藝天王濱田雅功病倒，主持工作全面喊卡。（圖／翻攝自X）

據日媒《Sponichi Annex》報導，吉本興業聲明中透露，濱田雅功自去年（2024）年底發現身體出狀況，並前往醫療機構就診。經醫師診斷建議，現在起一段時間內需要休養，公司宣布即日起全面停止演藝工作。而他自從松本人志於2024年1月宣布暫停活動後，一直獨自主持《DOWN TOWN DX》等多個綜藝節目，扛下大量工作。

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針對外界關切，吉本興業也向粉絲與業界人士致歉，喊話：「希望大家能夠理解，將濱田的健康放在最優先，並繼續支持DOWN TOWN與濱田雅功。」同時也請外界能給予充分的休養空間。

▲▼日本綜藝天王濱田雅功病倒，主持工作全面喊卡。（圖／翻攝自X）

▲吉本興業聲明透露，濱田雅功去年發現身體出狀況。（圖／翻攝自X）

濱田雅功的演員妻子小川菜摘也發文：「我的丈夫數十年來一直不停地奔跑，儘管累積了疲勞，卻幾乎沒有時間調整身體狀況。這次終於能夠休養，讓我和兒子們都感到安心。」她請大家能夠溫暖守護丈夫，「直到有一天，他能再次在大家的客廳裡，喊出『結果發表～！』（濱田的招牌口頭禪）。」

▲▼日本綜藝天王濱田雅功病倒，主持工作全面喊卡。（圖／翻攝自X）

▲▼日本綜藝天王濱田雅功病倒，主持工作全面喊卡。（圖／翻攝自X）

▲濱田雅功演員妻子小川菜摘發文。（圖／翻攝自日網）

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