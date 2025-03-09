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第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看　這5星座是重災區

塔羅牌老師艾菲爾在個人臉書粉絲專頁分享，2025年共有3次水星逆行，還提供實用「避雷指南」，教網友在水逆中穩住陣腳，化解水逆帶來的衝擊。（示意圖／翻攝pixabay）

▲塔羅牌老師艾菲爾在個人臉書粉絲專頁分享，2025年共有3次水星逆行，還提供實用「避雷指南」，教網友在水逆中穩住陣腳，化解水逆帶來的衝擊。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

相信近年來經過眾多命理老師的薰陶，大家對「水逆」這個字眼已經不再陌生。每當水逆來臨，生活彷彿就會變成了一場大型意外現場：溝通不順、科技出包、計畫生變、舊人回頭，各種劇情超展開讓人防不勝防。塔羅牌老師艾菲爾在個人臉書粉絲專頁分享，2025年共有3次水星逆行，影響範圍遍及牡羊、雙魚、獅子、射手、天蠍等5大星座，每一次都會帶來不同的挑戰與主題。艾菲爾還提供實用「避雷指南」，教網友在水逆中穩住陣腳，化解水逆帶來的衝擊。

艾菲爾指出，2025年有三次水逆，時間分別為：

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●第一次水逆：

3月14日－水星開始逆行牡羊座。

3月30日－水星逆行進入雙魚座。

4月7日－水星回復順行雙魚座。

影響關鍵詞：職場亂流、目標模糊、溝通誤會。

影響分析：這次水逆從嚴謹的牡羊座開始，意味著工作、規劃、財務等務實領域容易出錯，像是專案延誤、合約爭議、老闆臨時改變決策等。到了3月30日，水逆進入夢幻的雙魚座，可能會讓你陷入混亂、迷惘、決策困難，甚至會有「想放棄一切、來場靈魂旅行」的衝動！

避雷指南：一、工作檔案三重備份，避免重要檔案消失或誤刪！二、合約＆計劃多次確認，細節錯誤可能導致後續麻煩！三、避免衝動辭職或做重大決策，因為水逆過後，你可能會後悔！四、與上司、同事多溝通，職場誤解容易發生，避免無謂爭端！

●第二次水逆：

7月18日－水星開始逆行獅子座。

8月10日－水星回復順行獅子座。

影響關鍵詞：人際衝突、愛情風暴、自信受挫。

影響分析：水逆落在高調、熱情的獅子座，這意味著人際關係可能成為這次水逆的重災區。你可能會發現自己變得容易誤會別人的言下之意，或是說錯話得罪人，甚至感覺自己突然「不受關注」，影響了自信心。此外，戀愛方面也可能會遇到舊愛回頭、感情冷戰、或對方態度忽冷忽熱，讓人心煩意亂！

避雷指南：一、少發火、多傾聽，這段時間不要太強勢，別讓小事變成大戰爭！二、避免衝動告白或分手，感情在水逆期間容易反復不定！三、不要過度在意他人眼光，這只是短暫的不穩定期，你的光芒依然存在！四、修復舊人緣，如果有誤會的人際關係，可以趁此時機化解！

●第三次水逆：

11月9日－水星開始逆行射手座。

11月19日－水星逆行進入天蠍座。

11月29日－水星回復順行天蠍座。

影響關鍵詞：旅行狀況、秘密曝光、財務危機。

影響分析：這次水逆從愛自由的射手座開始，意味著旅行、學業、國際事務等領域會出現突發狀況，像是機票取消、考試失誤、出國計畫被打亂等。而到了11月19日，水逆進入神秘的天蠍座，則可能帶來隱藏秘密曝光、財務問題、舊怨重現等挑戰，讓人有種「無所遁形」的感覺！

避雷指南：一、出行計畫要多備案，訂票、住宿、行程務必確認無誤！二、小心金錢糾紛，避免投資、借貸，水逆結束後再決定！三、慎言慎行，避免隨口說出的話成為未來的「黑歷史」！四、如果過去有未解的問題，這是面對並解決的最佳時機！

艾菲爾提醒，水逆雖然容易帶來挑戰，但它不是世界末日，與其害怕水逆，不如學會與它共處，提前做好準備，保持彈性與耐心，就能穩穩度過每一次的考驗！

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