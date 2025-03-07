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NanaQ揭「道歉薔薔內幕」　還原拍片過程認：不敢反抗

記者王靖淳／綜合報導

網紅NanaQ日前發文影射薔薔對她性騷擾，昨（6）日薔薔在頻道上傳影片反擊，同時也質疑NanaQ「大街打人小巷道歉」，內容曝光後掀起不小討論。為此，NanaQ今（7）日拍片反擊了。

▲▼薔薔（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲NanaQ、薔薔槓上。（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

NanaQ今（7）日在頻道上傳一支名為「被性騷擾說謊的真相」的影片，並解釋自己之所以拍這支影片的原因，「我的目的很單純，就是與大家分享我能夠理解性騷受害者為什麼當下無法判斷，自己是否遭到性騷擾，以及不太敢反抗對方和公開事件的原因，因此我沒有要對任何人做什麼事，也沒有要任何人對我採取什麼行動。」

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▲▼NanaQ拍片反擊薔薔。（圖／翻攝自YouTube／NanaQ）

▲NanaQ拍片反擊薔薔。（圖／翻攝自YouTube／NanaQ）

至於外界好奇為何傳訊向薔薔道歉，NanaQ進一步提到，「我向對方道歉是針對我無意讓對方上新聞這件事，不是道歉我分享我被性騷擾感受這件事，以上我能理解對方的情緒，我也能理解酸民的不認同，因為我知道不是每個人都有心理學上的知識。」

▲NanaQ持續透過社群分享網友給予的支持發言。（圖／翻攝自NanaQ Instagram）

▲NanaQ影射薔薔性騷擾挨轟。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

針對被質疑若覺得被性騷擾，當下為何還答應薔薔繼續拍片，NanaQ坦言有三個原因，「第一個，當下我確實嚇到，但當場的其他人並沒有感到不妥，所以我會自我懷疑，是不是自己過度反應，直到近期看到AB女事件，我才意識到，原來那個不舒服的感覺是性騷。第二個是，拍攝的現場，其實我表示拒絕的動作，有拉扯蠻長一段時間，並不是影片看到的只有一下下，因為對方聲量背景比較高，所以我不敢有太多反抗。第三個，是擔心拒絕後，會被曲解成NanaQ不配合、NanaQ在耍大牌。」

▲薔薔爆料稱NANAQ有跟自己道歉。（圖／翻攝自YT／林嘉凌 薔薔Maze）

▲薔薔爆料NanaQ有跟自己道歉。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

至於拍片結束後多次公開表達對薔薔的感謝，甚至稱讚對方人很好，NanaQ則表示，「因為事發當下的我，處於自我懷疑的狀態，即便我感受到不舒服，我也不會去否定對方好的那一面，也不會省略我應該做的禮貌，所以我感到不舒服和我事後謝謝對方，以及我認為對方是個好人，這三件事是可以同時存在的。」

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NanaQ, 網紅, YouTuber, 薔薔

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