Ryu離婚後動態首更新！　「同框短髮女伴賞櫻」曝走出陰霾近況

記者顧齊祐／綜合報導

百萬YouTube頻道「Ryuuu TV」的夫妻檔Ryu與Yuma在2024年爆出婚變，雙方證實前後出軌的消息，震驚粉絲，在沉澱了一段時間後，兩人正式在1月18日發布影片宣布離婚。時隔近2個月，Ryu今(7)日社群平台突更新了一段與女生一起賞花的影片，明顯恢復了狀態，令粉絲相當欣慰。

▲Ryu離婚後首度更新動態。（圖／翻攝自Instagram／ryuuu0409）



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Ryu自爆出婚變後，Instagram便沒有再更新，直到今日才終於發布新影片。影片中Ryu與另一位網紅「小貓Rui」一起現身櫻花林當中，兩人在櫻花樹下嬉戲跳舞，並且做出各種俏皮姿勢，看起來狀態相當良好。小貓也配文寫道「在櫻花樹下巧遇Ryu，那就……一起來賞櫻吧，用美男與美櫻揭開春天的序幕，大家覺得怎麼樣呢」。

▲Ryu與網紅「小貓Rui」一起在櫻花樹下嬉戲。（圖／翻攝自Instagram／ryuuu0409）



影片曝光之後，粉絲也表示Ryu的元氣恢復不少，紛紛留言道「很高興看到開心的Ryu」、「看起來精神好多了」、「這幾個月沒有ryu影片，很不習慣」、「Ryu變得很帥耶」、「終於看到Ryu更新了」、「很棒，應該走出陰霾了，明顯有長肉了」。

▲Ryu的元氣恢復不少。（圖／翻攝自Instagram／ryuuu0409）