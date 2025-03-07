「五郎」松重豐超愛台灣...原因曝光！　暖喊話：希望用節目幫他們聲援

記者蔡琛儀／台北報導

《孤獨的美食家》男主角「五郎」松重豐今（7日）六度訪台，宣傳由他自編、自導、自演的最新力作《電影版孤獨的美食家》，他表示，之前沒有什麼國外旅行經驗，「台灣是《孤獨的美食家》海外篇第一站，所以對台灣有很特別的情感。」更自爆後來曾私下帶太太來台灣玩，還被認出來，也說得知疫情期間有些餐廳經營困難，「我們真的很希望透過節目可以給大家聲援，我很願意為了幫助他們做很多事。」

▲松重豐重現劇中肚子餓的表情。（圖／記者黃克翔攝）

松重豐透露，一般人會覺得「孤獨」兩個字是負面的意思，「但孤獨是可以一個人享受時間，我希望大家看到一個人吃飯，可以覺得他是在享受一個人的對話時光，也是這部片想帶給大家的感想。」他也坦言以前很享受自己吃飯，但現在只要走進餐廳就容易被認出，很難享受孤獨感，「會有很多人一起享受。」

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他表示，最想念台灣的美食就是酸菜白肉鍋、小籠包、蔥油餅等，記者會上吃到的麵線也很不錯，更說今晚一定要去吃豆花，「夜市也很想去，但很可惜，我常常會忘記那些好吃食物的名字，所以這次來一定要把這些美食的名字給牢記，像是大雞排，那個很想吃！」為了一下飛機就能品嚐擔仔麵，松重豐還忍著不吃飛機餐，相當逗趣。

▲▼ 松重豐品嚐麵線直呼好吃。（圖／記者黃克翔攝）

《電影版孤獨的美食家》特別邀請日本實力派影星遠藤憲一客串演出，他笑說以前兩人都在演反派，「但後來年歲增長，我們終於可以演些溫柔的角色，有反差感。」身為導演的他被問到給遠藤憲一的演出打幾分，松重豐幽默表示：「他願意來就很感了謝，但他給自己的壓力很大，一直碎念自己吃飯不好看，我覺得很吵。」讓全場紛紛大笑。

▲松重豐六度訪台。（圖／記者黃克翔攝）