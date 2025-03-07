王淨認常被說夫妻臉！甜讚曹佑寧：他長得太漂亮　被問王大陸高EQ回應

記者蕭采薇／台北報導

久未拍戲的王淨，近日重返劇組，7日也是久違現身記者會。她上個月過27歲生日，和男友曹佑寧一起到香港迪士尼慶祝，兩人感情穩定，也被說越來越有夫妻相，王淨笑說：「不過我們好像剛認識的時候，就滿多人說我們滿像的，好像有點習慣這件事。不知道是我長太帥，還是他長得太漂亮？」

▲王淨久未拍戲，近日重返劇組。（圖／記者李毓康攝）

今天剛好是生日滿一個月，王淨笑說，也是最近才知道有首歌叫《輕熟女27》，「原來我已經到了擁有自己一首歌的歲數了。坦白說滿感概的，也很感激身邊有很多人一直都還在。」先前她和曹佑寧領養了兩隻流浪貓，加上原本的愛犬勘吉，提到「三寶媽」的日子，王淨笑說：「很精彩！每天回家看到貓貓狗狗窩在一起，就覺得很幸福。」

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至於下週即將到來的白色情人節要怎麼度過？她笑說自己正在拍戲不在台北，但會與男友互送小禮物。王淨也透露與男友曹佑寧會互用彼此的保養品，她更自爆會幫曹佑寧擠痘痘：「我喜歡幫人家擠痘痘，我覺得我算是還滿厲害的！」

▲王淨和曹佑寧上個月一起到迪士尼慶生，兩人也被說越來越有夫妻臉。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa、tsaoyuning）

王淨先前在IG上發出自己長鬍子的貼文，現場受訪時笑說，自己從小到大都有一直在長鬍子的習慣，那天發現自己的嘴唇上好像有一些陰影在，才發現忘了刮鬍子！而她最愛的好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅，近期也留起鬍子造型出席各大典禮，她笑說自己最近在拍戲太和世界脫節，因此還沒有看到男神換造型：「我最近都在劇組裡面拍戲，張開眼睛就在片場裡。」

▲王淨透露要拍戲，不會和男友一起過白色情人節。（圖／記者李毓康攝）

近日男星王大陸近期捲入的負面風波，王淨坦言，自己與王大陸並不認識，開玩笑說：「我的智慧無法回答這麼巨大的問題。」至於平常有叫車的習慣嗎？王淨笑說：「會呀！不然就是坐劇組的車！我最近比較常搭劇組車啦！」