嘻哈傳奇來真的！Quavo親拍影片掛保證　「台灣，我一定會到」

記者蕭采薇／台北報導

近期，多位美國嘻哈歌手取消亞洲巡演，讓不少台灣嘻哈樂迷擔心心目中的偶像是否會如期登台。而即將於3月22日在Legacy Taipei帶來台灣首演的美國嘻哈傳奇Quavo，以最直接、最有誠意的方式，ˋ直接拍攝影片向粉絲喊話「我跟別人不一樣！台灣，3月22日我一定到！」

▲Quavo親拍影片，向台灣粉絲保證一定會到。（圖／Wonderful Entertainment Asia提供）

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為了讓樂迷安心，Quavo保證3月22日的演出不會缺席，讓大家能夠放心購票，準備好迎接這場震撼台灣樂壇的嘻哈盛宴！主辦單位也宣布，Quavo將帶來與香港ComplexCon同等級的高規格完整配置，並呈現至少60分鐘以上個人演出，保證帶來最炸裂的嘻哈現場。

作為美國嘻哈圈的靈魂人物，Quavo與Offset和Takeoff組成的 Migos 重新定義了新世代嘻哈，也就是人稱的陷阱音樂世代。以 《Bad and Boujee》、 《Walk It Talk It》、《Intentions》 等經典金曲稱霸樂壇，更與 Drake、Justin Bieber、Post Malone、Travis Scott、Lana Del Rey 等巨星攜手打造無數暢銷單曲。他的音樂魅力、獨特的 Atlanta 饒舌風格，使他成為全球最具影響力的嘻哈藝人之一。Quavo將於3月22日在Legacy Taipei演出。