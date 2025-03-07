《孤獨的美食家》五郎來了！　松重豐現身松機...秒被包圍

記者蔡琛儀／台北報導

《孤獨的美食家》男主角「五郎」松重豐今（7日）六度訪台，宣傳由他自編、自導、自演的最新力作《電影版孤獨的美食家》，62歲的他今起了個大早，搭乘早班機於中午時分飛抵松山機場。雖班機資訊未公開，但機場依然聚集約20位想碰運氣的熱情粉絲，自主在機場守候，甚至有人還跟公司請假過來，就怕錯過跟松重豐在機場見面的機會。

▲松重豐抵台。（圖／采昌國際提供）

當松重豐以一襲皮外套、牛仔褲等休閒勁裝現身機場入境大廳，機場瞬間陷入熱烈場面。不少粉絲不斷呼喊松重豐的名字，甚至是遞上簽名版，以及遠從日本帶回來的電影周邊、公仔想索取他的親筆簽名。看到有影迷自主接機，讓松重豐可說是又驚又喜，並用親切微笑跟所有人揮手致意、簽名與合照來者不拒，從抵達入境大廳到上保姆車，竟然耗費了20多分鐘。

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還有不知情的國外旅客看到現場情況，彷彿見到難得一見的台灣奇觀，紛紛把握機會拿起相機猛拍。現場來接機的粉絲透露自己對松重豐的崇拜：「從很久之前就一直觀賞他的作品，這次終於見到本人真的好開心！」讓人見識到他的超高人氣。

▲▼粉絲熱情迎接松重豐。（圖／采昌國際提供）

此外，本片在日本之外，台灣是在亞洲地區最先上映的國家之一，所以日方相當慎重其事，光是經紀公司、梳化造型師、電影宣發團隊，加上松重豐本人，就有9人團隊抵台，足見日方對此次訪台的高度重視。