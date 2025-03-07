被傳具俊曄每月要扛百萬元房貸　親友怒斥沒這事

記者葉文正／台北報導

女星大S(徐熙媛)不幸於2月2日病逝日本，但最近遺產分割正在談判中，大S生前與具俊曄居住價值4.6億元的豪宅「台北信義」，如今每月仍須繳100多萬元房貸，有媒體報導具俊曄跟汪小菲先前在協商時已透過律師處理，豪宅房貸接下來由具俊瞱全權負責，對此，具俊曄親友否認，還怒斥根本空穴來風，沒有這回事。

▲具俊曄之前曾發文「我永遠愛妳」傳哀傷鋼琴聲，好友證實：是他彈的。(圖／翻攝IG)

根據報導，上週汪小菲律師和具俊瞱律師已見過面，雙方正在進行協商中，調解當天現場除了雙方律師，還有小S老公Mike的律師妹妹在場幫忙，因此大S遺產分配的後續，不可能只讓具俊瞱一人去面談，S家親友也幫忙居中協調，不至於讓他孤立無援。

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▲汪小菲之前淋雨漫步，目前與具俊曄談判中 。（圖／娛樂中心攝）

不過大S生前居住的「台北信義」，現在每月仍須繳100多萬元的房貸，大S生前故居能否留下來？就看誰要支付這筆房貸，也有律師表示，如果大S留下來的房貸沒有人願意繳納，銀行可能會查封拍賣該豪宅。

但親友認為，如果汪小菲希望兩個家人好，接下來家人還要留在台灣繼續學業，應該要設法留住這個房子，好讓家人能在習慣的環境中繼續學習成長，但倘若他另有打算，房子的未來就不在這個考慮範圍了。