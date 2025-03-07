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NewJeans淚灑法庭「我們是包含閔熙珍的6人團」：怎麼判都不願再合作ADOR

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團NewJeans（NJZ）與經紀公司ADOR的合約糾紛持續升溫，7日在首爾中央地方法院的庭審中，五位成員集體發聲，表達對ADOR的不信任，並重申希望與前代表閔熙珍繼續合作。過程中，成員惠仁（Hyein）與Danielle情緒激動，甚至落淚，懇求法官理解她們的處境。

▲▼NewJeans。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

▲NewJeans親自出庭。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

本次庭審針對ADOR申請的「經紀公司地位確認及禁止獨立簽約」假處分進行審理，諧潾（Haerin）率先發言，直指ADOR未積極應對HYBE與其他公司對NewJeans的攻擊，讓她們感到無力：「我們與閔熙珍代表攜手努力，獲得好成績，卻被強行拆散，這讓我們難以接受，與失去信任的公司合作，是極大的痛苦。」

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Danielle則表示NewJeans不只是5名成員，而是包含閔熙珍的「6人團隊」：「閔代表遭到攻擊、謠言四起，讓我們害怕失去她，我們只想繼續與她一起前進。」

惠仁則強調ADOR管理層的變更，由HYBE派遣的經營團隊取代閔熙珍，使她們的聲音無法被聽見：「當我們提出不公平待遇，公司只叫我們忍耐，沒有真正解決問題。我們無法在這種缺乏真誠的環境下活動。」

Hanni也坦言，公司在背後批評曾與她們並肩作戰的工作人員，卻在她們面前表現出願意合作的假象，因此無法信任ADOR。隊長Minji則表示，HYBE長期以來的不公平對待與歧視已讓她們受到深深的傷害：「ADOR說我們回去後一切都能恢復，但這只會讓我們的傷口更深。」

在成員發言結束後，Danielle突然舉手，懇求再次發言，並在發言過程中激動落淚：「在ADOR的日子裡，我們承受了太多不公平待遇，現在離開後，才真正感受到當時的痛苦。我曾經信任的經紀人、代表、造型師都已經不在ADOR，如果回去，我不知道誰能保護我們。」她進一步表示，自己無法想像未來5年都在這樣的環境下工作，因此無論法院如何裁定，都不願再與ADOR合作。

NewJeans與ADOR的合約糾紛始於去年，她們去年底更宣布將以「NJZ」名義展開獨立活動，甚至預計3月23日在香港ComplexCon發表新歌。而ADOR則堅持合約有效至2029年7月31日，並向法院提出確認合約有效的訴訟，隨後於1月6日申請禁止NewJeans獨立簽約的假處分，試圖阻止成員獨立進行廣告與音樂活動。

本次假處分案的焦點在於，ADOR希望法院在正式判決前，承認其仍為NewJeans的經紀公司，並禁止成員獨立活動。另一方面，NewJeans與ADOR的合約有效性訴訟將於4月3日正式開庭，屆時雙方將正面交鋒，這場K-POP的重大法律戰仍將持續延燒。

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NewJeans, NJZ, ADOR, 閔熙珍

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