Terry曝「從舞群到合作藝人」　陳美鳳22年暖提攜情誼：永遠愛您

記者張筱涵／綜合報導

藝人Terry（江振愷）於6日在粉絲專頁分享與陳美鳳長達22年的深厚情誼，並感謝對方一路以來的提攜與照顧。他回憶，早在自己正式出道前，就曾以舞群身份與陳美鳳合作，後來更在演藝生涯中多次搭檔，建立起深厚感情。

▲Terry和陳美鳳相識22年。（圖／翻攝自FACEBOOK／Terry 江振愷）



Terry透露，出道前曾擔任陳美鳳的舞群，當時便感受到對方善待舞者、尊敬老師的態度。後來他成為演藝圈的一員，受邀擔任建國百年僑委訪問團的主持人，發現同行的團長竟然是陳美鳳，讓他驚喜不已，並形容：「從此展開不可思議的演藝旅程。」

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Terry和陳美鳳因海外巡演培養出革命情感，頻繁搭機移動、共進餐敘，甚至在演出時默契十足。他分享，自己曾在陳美鳳低潮時，陪伴對方聊天，甚至在對方累倒時，直接「公主抱」回房間休息，笑稱：「然後……我就回我房間了！」這些點滴成為他珍貴的回憶，也見證了雙方的深厚情誼。

▲▼Terry出道前擔任陳美鳳的舞群，一起四處表演。（圖／翻攝自FACEBOOK／Terry 江振愷）



Terry進一步提到，每次錄製外景節目時，兩人未經事先溝通，卻總是默契穿搭，加上彼此工作流程順暢無比：「有我在，美鳳姐總是很放心。」他大讚陳美鳳不僅敬業、暖心、細心，更是演藝圈的大家長，備受眾人敬愛。

Terry近期再度與陳美鳳合作，擔任《美鳳有約》健康活力教練，希望透過節目推廣運動保健習慣，提升國人生活品質。他感謝陳美鳳的信任，也期待透過運動單元，帶領觀眾迎向壯年樂活、健康快樂的人生。

此外，他也提及胡瓜主持的《鑽石舞台》日前圓滿落幕，並感謝陳美鳳對他的支持，笑稱：「我們一家永遠愛您！」顯示兩人之間的情誼已超越工作夥伴，成為演藝圈令人稱羨的深厚關係。

陳美鳳看見Terry貼文也感動表示：「好珍貴的照片，你很重要滴，謝謝你在工作上的努力和熱誠巨（應為繼）續保持下去唷。」

▲Terry向陳美鳳表達感謝。（圖／翻攝自FACEBOOK／Terry 江振愷）