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公司為XIUMIN抵制KBS！李茂珍突缺席　NMIXX圭珍無辜遭牽連引粉絲不滿

記者張筱涵／綜合報導

在XIUMIN疑似因SM娛樂遭KBS封殺的風波開啟後，所屬公司INB100的母公司One Hundred娛樂老闆MC夢更直接發文開罵，這件事更延燒到連旗下歌手李茂珍、李壽根（李秀根）都沒出席KBS相關節目錄製。也因為這樣NMIXX成員Kyujin（圭珍）最後是獨自錄完《加長型禮車服務》，令粉絲相當心疼，網友也為她抱不平。

▲▼李茂珍　圭珍。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop、X／mujin_plz）

▲李茂珍突缺席錄影，圭珍獨自錄完。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop、X／mujin_plz）

綜合韓媒報導，李茂珍原定5日錄製《加長型禮車服務》，但當天並沒有現身，出現了主持人缺席、嘉賓得獨自應對的罕見狀況。Kyujin在沒有主持人帶動氣氛和引領流程的情況下，獨自介紹和演唱外，原本要進行的雙人合唱環節也因此無法完成。

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南韓業界普遍認為，李茂珍的缺席與KBS與One Hundred娛樂之間的矛盾有關。該公司近日強烈抗議KBS未邀請旗下藝人EXO成員XIUMIN參與音樂節目《Music Bank》，並因此決定全面抵制KBS。李茂珍的臨時缺席被外界視為一種抗議行動。

對於封殺XIUMIN的指控，KBS綜藝中心長韓敬天（音譯）7日表示：「《Music Bank》是KBS旗下多個節目之一，節目選角由製作組負責，並無任何高層干預。」他強調，KBS並未針對XIUMIN，也已多次與One Hundred娛樂溝通，希望消除誤會。

此外，對於One Hundred娛樂聲稱「KBS高層已兩週未回應聯繫」的說法，韓敬天嚴正否認，表示雙方曾有多次溝通，絕無「斷聯」情況。儘管如此，李壽根所主持的KBS節目《您儘管問》今（7日）也傳出取消錄影的消息。

▲▼李壽根。（圖／翻攝自KBS官網）

▲《您儘管問》由李壽根和徐章勳主持。（圖／翻攝自KBS官網）

李茂珍的缺席讓不少粉絲感到憤怒，他們指出Kyujin從1月就開始準備且一定是滿心期待，沒想到卻無辜遭牽連，得獨自進行錄製還無法完成合唱曲，「Kyujin真的好可憐」、「真的好傷心，因為是突發狀況也無法延期錄製」、「好心疼Kyujin啊」。網友認為若One Hundred娛樂將繼續這樣做，乾脆將李茂珍和李壽根換掉，但也有人認為藝人是無辜的，「李茂珍快換間公司吧」、「其實他們都只能聽公司的話啊，公司不允許還擅自去上的話，說不定會被告」。

對此，KBS綜藝中心長韓敬天表示：「我個人非常喜歡李茂珍，他是很棒的藝人，因此聽到他缺席的消息感到惋惜。」他也透露，節目製作組目前決定不會更換主持人，仍期待李茂珍能夠回歸，並強調：「我們會等到誤會澄清後，隨時歡迎他回來。」

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KBS, 李茂珍, 李壽根, NMIXX, Kyujin

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