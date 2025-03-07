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吳彥祖開網課教英語「84節課程1830元」　網瘋搶報名：我會不專心

吳彥祖開網課教英語「84節課程1830元」　粉絲瘋報名：我會不專心

▲香港男星吳彥祖近日疑似與大陸某教育品牌合作，透過線上親自教學英文。（圖／翻攝自微博、翻攝自阿祖帶你學口語抖音）

圖文／CTWANT

香港一代男神吳彥祖年過半百，卻更積極經營小紅書、抖音等平台，先前他曾接受紐約帕森設計學院邀請授課，有不少網友超羨慕該校建築系學生，沒想到近期吳彥祖在抖音開設網路課程親自教英語，讓粉絲爭相報名，還有人先認了「我會不專心」。

近日有網友在瀏覽抖音平台的影片時，注意到一個帳號「阿祖帶你學口語」，該帳號發布多則短影片，內容竟然是男星吳彥祖教英文慣用語或俚語，影片文字介紹更寫著「吳彥祖親自授課」。影片主要是吳彥祖教英語，但主題很多元，教學生在不同場合會用到的日常用語，像是點餐、旅遊時的基本溝通，最特別的是還強調有「互動環節」。

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吳彥祖開網課教英語「84節課程1830元」　粉絲瘋報名：我會不專心

▲香港男星吳彥祖去年5月開始玩抖音後，近日又被網友發現他開班授課教英文，吸引不少粉絲喊話想報名。（圖／翻攝自阿祖帶你學口語抖音）

原本有不少人擔心是詐騙，冒用吳彥祖的名義，不過據港媒《香港01》報導，吳彥祖的確有與大陸某教育品牌合作，推出網路課程由吳彥祖親自教英語，共有84節話題場景課程，主打30天輕鬆學會基礎英文，第一波優惠價格為人民幣398元（約新台幣1830元），而官方售價原價要人民幣998元（約新台幣4590元）。

網友得知吳彥祖授課是真的消息後，粉絲都忍不住喊話要報名上課，「可以現場教學嗎？」、「這樣上課會不專心，我怕我還是學不會」、「吳彥祖英語是母語，聽他講英語太棒了」、「跟吳彥祖學英語，我上一整天的課都不累」。

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