亂爆吳奇隆、劉詩詩離婚！中國狗仔曾嗆「帳號不會封」翻車消失了

記者劉宛欣／綜合報導

中國社群網站微博上有多名深挖演藝圈八卦的狗仔，其中，博主「王大發」自去年竄起，近期多次談論吳奇隆、劉詩詩離婚傳聞，逼得劉詩詩不得不透過律師要求撤除相關言論。不過，有網友注意到王大發近期在微博上消失了，疑似是因為官方正在進行整頓。除了王大發，其他狗仔帳號如「攝影劉大錘」和「超能攝影陽陽」等，也陸續遭到封禁。

▲狗仔王大發被封禁。（圖／翻攝自微博）

王大發此前在直播中，被問及為何還未被封禁時，露出不屑笑容，有自信地表示「真封不了」，囂張態度引發不少網友不滿，沒想到過沒多久，她的抖音帳號突然被封禁，原因是「違反《抖音社區自律公約》相關規定」，引起網友嘲諷、直呼痛快。

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▲王大發先前曾嗆聲網友，稱自己不會被封。（圖／翻攝自微博）

除了對吳奇隆與劉詩詩的婚姻作出過多揣測外，王大發也曾多次報導其他藝人私事，包括陳曉、陳妍希的離婚，趙露思與前公司撕破臉的事件。去年，她曾爆料吳奇隆與劉詩詩的婚變消息，事件一度引起軒然大波。事後，又不以為然地表示「人家劉詩詩也沒告我造謠呀，人家告的是狗仔偷拍」、「也沒說自己沒離啊」，態度相當狂妄。

除了王大發以外，其他的知名狗仔帳號如劉大錘、懂瓜呱也被微博禁言，而「吃瓜少女張小寒」從2024年4月起就一直處於停更狀態。「推理君江小宴」則是目前還能正常關注，她也是去年首度發出陳曉、陳妍希婚變消息的狗仔。