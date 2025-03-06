王中平當年這事惹怒她　讓白冰冰記到現在

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰Show》，主題「歌王歌后經典神曲回憶殺」邀請到能演又能唱的王中平以及「模仿鬼才」郭子乾到節目。主持人一看到郭子乾就大讚他演出入圍創紀錄的客家戲劇《茶金》，算是他人生最棒的一部戲，精湛演技令人刮目相看整個人都「鑲金」，而且怎麼能一邊演一邊把客語講得這麼好！

▲王中平(左起)、郭子乾與白冰冰。（圖／民視提供）

郭子乾笑說因為客家話有分四縣腔、海陸腔，高低語氣很不同，他劇本可是滿滿的小抄跟諧音字，發現其實客家話很美而且客家女生的勤勞樸素令人欣賞。郭子乾也大謝客家文化帶給他的美好，出演大放異彩的《茶金》讓他收穫滿滿，讓他整個「檔次」更往上衝，也為所有客家子弟驕傲。

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▲王中平當年演過白冰冰孫子（圖／民視提供）



娃娃臉的王中平更讓主持人白冰冰氣得牙癢癢說：「以前在《春天後母心》合作，他居然演我孫子」，讓全場大笑。兩人一出場演唱《堅持》沒想到默契十足還握拳再握手，另類的喜感讓陽帆說兩個人是排練2個月才來的嗎？怎麼連花俏西裝都這麼搭配？郭子乾更是妙回我們都在同一個地方租借的，讓全場大笑。

歌手出身的王中平歌唱實力讓主持人認證沒話說，但一提到要唱歌還要當評審，白冰冰看著郭子乾說：「我真的好擔心喔」，沒想到聽完大讚他有唱歌有氣勢，私下受訪郭子乾說從來沒上過歌唱節目、更不要提當評審，每個人都唱得比他好，他就把評審當表演，把歡樂帶給大家。

節目上郭子乾模仿起總統賴清德、已故金馬影帝陳松勇、鴻海集團創辦人郭台銘以及前行政院長蘇貞昌，維妙維肖的模仿讓全場看到目不轉睛。引起網友熱烈關注的「超級孩子王」林宇蓁與林荺蓉帶孩〈為了十萬元〉以及〈年輕不要留白〉來應戰周柏霖與周祐均合唱的〈心情歌路〉以及〈我是肉圓仔〉，清澈的嗓音以及認真的模樣，火藥味十足的比賽過程，不管成績如何都讓小朋友們收割一大票網友乾爸乾媽，成為節目最大亮點。