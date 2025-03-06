天心搭機「飛韓找尪遇亂流」！嚇：手心全是汗 路人母愛舉動救了她

記者潘慧中／綜合報導

天心2016年與韓籍攝影師金英敏結婚，往返台、韓兩地期間仍不時分享生活。沒想到，5日飛去南韓找老公的班機上，意外遭遇亂流，「嚇得我手心全是汗」，幸好旁邊女路人的一個舉動安撫了她，「真的很感謝。」

▲天心分享和嫂嫂的對話內容。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）



天心6日分享和嫂嫂的對話內容，她提到前一天搭機時，遇到有氣流不穩的突發狀況，當下不只嚇到手心冒汗，還拼命深呼吸調整情緒。嫂嫂聽到後笑回，「果然是一家人，妳哥也是，坐個飛機緊張兮兮。」

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▲天心飛去南韓找老公。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）



接著，天心透露當時身旁坐了一對韓國母子，小朋友遇到亂流時也開始騷動，結果媽媽安撫孩子的同時，「還特地轉過來摸摸我，要我別怕。」

▲▼天心被老公說像嬰兒。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）



嫂嫂聽完直呼天心還像個小孩，她就笑回：「妳好心，金先生說我是嬰兒，連小孩都稱不上。」接著嫂嫂跟她說，那位媽媽的舉動就是偉大的母愛本能，她一聽也認同地說：「不能同意更多。真的很感謝她。」

天心IG全文：

我：昨天飛過來遇到一段氣流不穩，嚇得我手心全是汗，拚命做深呼吸。

嫂：果然是一家人，妳哥也是，坐個飛機緊張兮兮。

我：身旁一對韓國母子，小孩那時候也開始有點不安騷動，媽媽忙著安撫孩子，還特地轉過來摸摸我，要我別怕。那畫面肯定好笑。

嫂：妳多大啦？還是個小孩嗎？！

我：妳好心，金先生說我是嬰兒，連小孩都稱不上。

嫂：知道那位媽媽為什麼會有這舉動？這就是偉大的母愛本能啊。

我：不能同意更多。真的很感謝她。