記者劉宜庭／綜合報導

現年30歲的林正峰近年成為香港電視台TVB力捧小生，憑藉《新聞女王》中暖男「王偉」一角成功走紅，並拓展大陸市場。然而，他坦言單靠藝人收入無法養活自己，因此同時身兼補習、社工、心理治療小組及經營網拍服裝店，加上演藝圈的工作，一共身兼5職，以補貼生活開銷。

▲林正峰身兼5職。（圖／翻攝自林正峰小紅書）

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近日，林正峰在小紅書分享自己的兼職日常，真實記錄一天的生活開支，無奈坦言：「在香港當藝人會很有錢嗎？其實不是的，如果只是單單靠藝人這個工作來賺錢的話呢，不夠養活自己。」他分析，香港影視市場優秀的人很多，機會基本上是不夠的，「但是其實也很看每個人，因為有些人，天生出來就很有錢，就不用做什麼兼職啊或什麼，那我就不是了。」

影片中，林正峰一早起床，簡單準備了一頓極度節儉的早餐——一顆蛋1港幣，搭配檸檬水，總成本不到3元港幣（約台幣12元），他笑說：「這個早餐的成本很低，省下來的錢，就要拿去交交通費。」接著，他便開車出發前往兼職工作地點，並向觀眾解析香港演員為何需要買車，指出香港演員不像大陸有劇組提供住宿，他們得自己從家裡出發去拍攝現場，或者回公司化妝，經常還有凌晨通告，加上搭地鐵來回就要港幣500多塊（約台幣2000元），因此開車相對來說比較方便。

▲林正峰近年演出《新聞女王》打開知名度。（圖／翻攝自林正峰小紅書）



然而，開車通勤的開支依然不小，林正峰一路經過兩條隧道，費用累積達120港幣，停車場收費更是驚人，「這裡的停車場費25塊一小時，我這次來工作4小時，就要100塊。」再加上公司的停車場計費，光是當天的交通費就已經接近220港幣，加上當天的午餐費，至今港幣300起跳（約台幣1200元），講到這裡忍不住開玩笑地說：「我應該要多找幾份工作，去搬磚、看這裡的老闆要不要我幫忙洗碗。」

林正峰苦嘆：「生活好難。」影片最後，他結束一天的兼職後，立刻華麗變身，換上西裝外套準備出席高端品牌的私人活動，笑說：「其實是直接加了一個外套。」努力拼搏精神讓不少網友留言力挺，不少粉絲也留言替他加油，掀起一陣熱議。