小孟老師／3月12日星座運勢　聚光燈全在水瓶身上！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：事業企圖心旺
感情：打扮受人注視
財運：特殊財運管道
幸運色：紅棕色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：做事具有遠見
感情：甜蜜溫馨熱情
財運：交易買賣妥當
幸運色：深黃色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：付出得到回饋
感情：與異性互動多
財運：額外賺錢機會
幸運色：墨黑色
貴人：射手
小人：牡羊
【土象星座】
工作：小事成就大事
感情：認識外國友人
財運：長輩資助現金
幸運色：淡金色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：耐力佳好脾氣
感情：戀愛層次提升
財運：賺取小額買賣
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：射手
工作：事業豐富多彩
感情：愛情平順安穩
財運：投資回饋時刻
幸運色：藍灰色
貴人：天秤
小人：魔羯
【水象星座】
工作：得到上級信任
感情：桃花機會增多
財運：暗中獲取財源
幸運色：水藍色
貴人：獅子
小人：金牛
工作：主宰自己時間
感情：纏綿在浪漫中
財運：買彩券有所獲
幸運色：銀灰色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：願意互相配合
感情：愛情際遇不錯
財運：賣方大賺一筆
幸運色：淡綠色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【火象星座】
工作：事情有好發展
感情：曖昧者頻放電
財運：投資目標增加
幸運色：茄紫色
貴人：天蠍
小人：天秤
工作：知曉最新訊息
感情：有結婚的念頭
財運：財富回收增多
幸運色：粉橙色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：和善有吸引力
感情：新朋友好人緣
財運：標的物有價值
幸運色：純白色
貴人：魔羯
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響