劉雨柔讚「孩子的爸總是細心」　聊產後坐月子感動她：錢該花就要花

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔和職籃球星胡凱翔在2023年認愛，大年初一更公開懷孕喜訊，平時會透過社群記錄生活的她，最近在Threads發文分享，與另一半聊坐月子的話題時，被對方的想法給感動，「心裡想著，謝謝你，總是這麼的細心。」

▲劉雨柔大年初一公開懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔分享，當她和胡凱翔討論產後坐月子的計畫時，當下都還沒有來得及向對方表達自己的想法，胡凱翔就已經開始向她強調坐月子的重要性，並表示她產後的身體恢復，以及找專業的人照顧都是很重要的事，甚至進一步提到「小孩子有人幫忙帶著，才能好好休息」和「月子中心的錢該花就要花」，透露他對坐月子的重視。

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▲劉雨柔稱讚男友細心。（圖／翻攝自Threads／lyvonne0526）

劉雨柔感動地回憶，當時她只是靜靜地看著胡凱翔分享這些想法，聽完之後覺得相當感動及窩心，「其實後面他講了什麼，我都已經忘記了，我只記得我很安靜的，看著他在講話，心裡想著，謝謝你，總是這麼的細心。」貼文曝光後，不少網友紛紛表達認同，同時也表示，「被照顧感覺暖暖的 」、「真的需要好好休息，辛苦你了。」

▲劉雨柔2023年認愛胡凱翔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）