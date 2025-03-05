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阿爆宣布「5月唱大巨蛋」！　同場卡司還有天團

記者蔡琛儀／台北報導

金曲得主阿爆宣布將在5月17日攜愛徒、金曲新人makav真愛所屬的「那屋瓦少女隊」登大巨蛋開唱，為2025雙北世界壯年運動會揭開序幕，阿爆表示：「這次表演將以展現原民文化及女力精神為出發點，在與音樂總監柯智豪的建議討論下，決定由我帶領makav真愛及其所屬的『那屋瓦少女隊』，分別代表『地水火風』四種元素，搭配厲害的表演、藝術團體共超過百人一起合作，屆時表演陣容將非常壯觀，敬請期待！」

▲▼阿爆517將登大巨蛋開唱歡慶世壯運開幕。（圖／必應創造提供）

▲阿爆將和子弟兵「那屋瓦少女隊」登大巨蛋開唱歡慶世壯運開幕。（圖／必應創造提供）

這也是阿爆首登大巨蛋開唱，她分享最常做的運動是有氧，「像是騎腳踏車、跳Zumba，一周大概做三到四次，希望能讓心肺再加強，畢竟要在大巨蛋唱歌，場地超大，希望能透過有力的聲音及肺活量，讓大家感受到原民音樂的感染力！」而透過這次活動，阿爆也體悟到進入壯年後需要維持體力的重要性，因此無論再忙都會抽出時間運動，「要有好的老年生活品質，一定要現在就開始規劃，培養好的運動習慣，離開沙發，拒絕當沙發馬鈴薯！」

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阿爆自曝近期迷上棒球，舉凡世界棒球12強賽、經典賽都不錯過，「看到這群年輕的選手們真的很辛苦，有的從各個國家被徵召回來打球，贏球後看到他們激動地哭，自己也覺得很感動！運動員真的是一個不容易的工作！」被問到她四年前辦的「阿嘟運動演唱會」有計畫要辦第二屆？阿爆笑說：「第一屆辦的有點太盛大了，所以先讓我們存個錢！畢竟是來自全台灣各地的部落的原住民要參加，之前辦那麼大，如果辦一個小型的話，怕大家會有點失落，讓我們先好好的籌備一下再跟大家報告！」

▲▼阿爆517將登大巨蛋開唱歡慶世壯運開幕。（圖／必應創造提供）

▲阿爆最近也勤於做有氧運動。（圖／必應創造提供）

開幕典禮演出卡司除了阿爆和那屋瓦少女隊，還有人氣樂團告五人、比莉與周湯豪母子、知名街舞舞者林剛一（林耿弘）、哈妹（周佩芸）、囂張（蕭裕璋）、中華職棒應援團以及桌球國手莊智淵、江宏傑等人擔任表演嘉賓；而閉幕典禮部分包含台語嘻哈組合草屯囝仔、世壯運主題曲〈敬夢想〉主唱葛西瓦、世界百大DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅，以及傳奇唱跳天團Energy，從傳統民俗到當代創作，展現多元文化魅力。開幕典禮售票依不同座位區域，分別為300元、400元及500元三種票價，詳上世壯運官網查詢。

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