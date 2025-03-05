黃偉晉坐火車衰遭網暴「腿太開」　真實心聲告白粉絲：有你們的保護更堅強

記者蔡琛儀／台北報導

黃偉晉日前搭火車被路人偷拍PO網公審「腿張太開」，隨後他親上火線用文字回應，又加碼製作了9分鐘的超長「紀錄片」澄清，讓事情暫告一段落。而他今年除了主持邀約不斷，再度接下紅白藝能大賞、KKBOX頒獎典禮等大型活動主持棒以外，也宣布將於5月3日在 Legacy Taipei再度參與讚聲演唱會。

▲黃偉晉5月3日在Legacy Taipei再度參與讚聲演唱會。（圖／寬宏提供）

黃偉晉發文表示，這次的演出想要玩一些輕鬆有趣的，打趣說：「就像去朋友家玩一樣，希望大家可以來好好放鬆，噢不行，你們要站著，好啦不要來好了下次見。」也透露如果有適合的橋段說不定也會有嘉賓。

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他睽違兩年再度於Legacy開唱，黃偉晉表示：「非常非常期待 ，很久沒有開個唱跟粉絲見面，他們應該比我更開心 。」 他也說：「柔軟的心，因為有你們的保護，而更堅強。」這不僅是黃偉晉對歌迷的感謝，也是他一路走來的心聲。他深知，無論是在人生的高峰或低潮，粉絲的陪伴始終如一，而這場演唱會，正是為了回饋一路支持他的歌迷們。

▲黃偉晉。（圖／寬宏提供）

過去的黃偉晉，總是在舞台上展現多變的風格與情緒，他可以是一個「唱歌的時候就變了一個人」的歌手，也可以是一個 「笑聲蓋過心聲」的開朗男孩，甚至偶爾也會有「眼淚會說話」的感性時刻。門票將於3月11日下午一點開賣，購票洽寬宏售票、萊爾富、OK便利超商。