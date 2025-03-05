告別慈母／張震、張翰鞠躬致意　易智言曝曾受張媽媽請託「照顧張震」

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝張震、男星張翰的母親趙欣然於2月11日病逝，享壽80歲，5日上午舉辦告別式。導演易智言現身致意，回憶早年赴香港發展時，曾與張震短暫當過「隔壁房的室友」，當時就受到張媽媽請託「照顧張震」。

▲（右起）張震、張翰、張翰妻子林利霏、張震妻子莊雯如，向出席母親趙欣然女士告別式的親友致意。（圖／記者林敬旻攝）

易智言導演回憶起與張震一家人的互動，他指出，自己和張震認識快30年，當時王家衛在拍攝《春光乍洩》時，需要補張震的錄音，但那時候張震在當兵不方便出來，最後靠易智言協助，才順利完成，易智言表示：「我和他爸到台中等張震放假，那時候他在成功嶺當兵，我就和張爸爸借一個台中的錄音室錄音，這整個過程一直都是和張媽媽聯絡。」

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另外，易智言透露，在張震退伍後，自己有段時間在香港工作，那時候張震剛簽到王家衛公司，因此兩人當了一陣子的短暫室友：「那時候張震就住我隔壁，一個人在外年紀又小，張媽媽作為媽媽，會有一些不放心的地方，她也希望希望我們兩人能互相照顧，但張震非常獨立。」

▲導演易智言出席張震母親告別式。（圖／記者林敬旻攝）

最後，易智言表示，因為電影工作的關係，在早期和張媽媽有聯絡，「張媽媽一直是很開朗活潑，她是體育老師，每次見到都充滿活力都和年輕人玩在一起，完全沒有長輩和晚輩的隔閡，我們最後也逐漸從工作關係變成私人好友。」