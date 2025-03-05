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毆運將姐妹情不變　Makiyo 丫子喜宴嗨玩大猩猩

Makiyo（右）略施淡妝，穿著小禮服，外搭皮草裝飾的外套、高跟鞋，和丫子（左）從婚宴會館走出。（讀者提供）

▲Makiyo（右）略施淡妝，穿著小禮服，外搭皮草裝飾的外套、高跟鞋，和丫子（左）從婚宴會館走出。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

Makiyo與多年好友丫子，日前被目擊現身北市新生南路、南京東路一處婚宴會館，似乎是聯袂吃喜酒，離場時遇上演藝圈朋友，還停下來簡短寒暄。兩個媽媽難得一起外出透氣，看得出來歷經了13年前的毆運將事件後，姐妹倆感情仍十分融洽。

2月22日晚間，Makiyo略施淡妝，穿著小禮服，外搭皮草裝飾的外套和高跟鞋，出現在婚宴會場，身邊跟著的女伴十分面熟，仔細一看是退出演藝圈多年的丫子，一身火紅喜氣，不過似乎沒什麼人認出她來。

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Makiyo（左二）和丫子（左一）一起出席友人喜宴。（讀者提供）

▲Makiyo（左二）和丫子（左一）一起出席友人喜宴。（圖／讀者提供）

好友猝逝　淡定喝喜酒

晚間9點15分，Makiyo和丫子先是從婚宴會館某一間包廂走出，途經別的包廂時，看到門口有大猩猩人偶，覺得相當可愛、驚喜，停下腳步好奇查看，結果有熟人路過，又稍微打了招呼，Makiyo看起來沒有喝酒，倒是丫子感覺情緒頗高漲，舉手投足都有點誇張。

丫子途經別的包廂時，看到門口有大猩猩人偶，停下腳步好奇的張望。（讀者提供）

▲丫子途經別的包廂時，看到門口有大猩猩人偶，停下腳步好奇的張望。（圖／讀者提供）

而之前一度暴瘦到34公斤的Makiyo，甚至被懷疑罹癌，之前她曾說自己努力半年吃回來正常體重，目前是標準的44公斤。記者直擊她的確身形頗為消瘦，但非病態的暴瘦模樣。Makiyo近期情緒其實頗為低潮，主要是因為大S猝逝，讓身邊親友都措手不及，當天她吃完喜酒，反而沒什麼笑容，遇到熟人也只是點頭打招呼，寒暄幾句便和丫子離場。

Makiyo（左）3年前閃婚，如今前夫小金（右）時常失聯不顧小孩。（翻攝自Makiyo臉書）

▲Makiyo（左）3年前閃婚，如今前夫小金（右）時常失聯不顧小孩。（圖／翻攝自Makiyo臉書）

失婚的Makiyo過去上節目多次談到和前夫小金離婚主因，第一是不滿小金對她家人說話的態度；第二是愛搞消失、不付房租。其實在月子中心時兩人就鬧翻，包括逼她一天要喝3500西西的水快速瘦身、以及男方諸多不夠細心的狀態，甚至還偷偷帶酒進月子中心，害她被護理師誤會有喝酒。

Makiyo（左起）和湘瑩、丫子昔日是好友。（翻攝自湘瑩微博）

▲Makiyo（左起）和湘瑩、丫子昔日是好友。（圖／翻攝自湘瑩微博）

退圈嫁人　專心當主婦

離婚後，Makiyo說等兒子上學後可以開始慢慢交朋友，也不會因為離過婚就排斥再婚。目前她獨力撫養二歲多的兒子俊俊，她受訪表示已經在幫兒子看學校，打算等兒子3歲送他去上學。

至於丫子，因與Makiyo及其當時日本男友毆打運將遭到社會撻伐，之後退出演藝圈，後來她先有後婚，便在家相夫教子，兒子已經上小學。

Makiyo（黃衣者）和大Ｓ（前排左）、小Ｓ（中）一家才一起跨年，如今卻天人永隔。（翻攝自小S徐熙娣臉書）

▲Makiyo（黃衣者）和大Ｓ（前排左）、小Ｓ（中）一家才一起跨年，如今卻天人永隔。（圖／翻攝自小S徐熙娣臉書）

去年丫子曾素顏出席好友造型師Enzo的告別式，並曾受邀上《小姐不熙娣》的〈好久不見〉單元，當時她顯得有點緊張、手足無措，表示已經結婚育有一子，夫妻感情恩愛，也與Makiyo保持互動。

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