威廉放話拼二胎！　抱怨有些東西累人又沒情趣

記者葉文正／台北報導

新手爸媽的育兒日常，家事簡直是一場耐力賽！但「棒棒堂男孩」威廉有新招，自從成為爸爸後，他坦言：「工作忙碌，加上現在又接了新節目，真的沒什麼時間打掃。」過去，他試過各種清潔工具，不是太佔空間，就是不好收納，甚至有些用起來還累人又沒效率，讓這位新手奶爸超困擾。

▲威廉接下代言拚二胎。（圖／花仙子企業股份有限公司）



自從成為驅塵氏2025年度代言人，威廉的家務人生徹底翻轉！這也是品牌睽違已久再次邀請代言人，品牌經理李幸芷表示：「我們特別選擇充滿綜藝效果、親和力十足，又是老婆神隊友的威廉，目標就是為了貼近上班族、小家庭和小宅市場。」威廉充滿自信地笑說：「這些清潔神器讓打掃變得又快又省力，時間省下來，我就有體力拼第二胎啦！」

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▲威廉勤做家事。（圖／花仙子企業股份有限公司）

這次代言讓威廉有感而發，他笑說：「現在打掃變得很有成就感，尤其是看到地板亮晶晶的瞬間，超療癒！」體貼老婆的他更不忘呼籲：「打掃不是女生的事，男生適時幫忙，家裡氣氛會更甜蜜，還能加分夫妻感情！」他與老婆卓君澤分工合作，打掃完的家不僅乾淨，還多了更多能一起放鬆的時間。他打趣地說：「卓卓一直笑我，說我這麼勤勞，是不是偷偷計畫給百香果添個弟弟或妹妹？」



近期流感、病毒來勢洶洶，威廉也特別提醒大家：「居家環境乾淨很重要，才能保護家人健康！」現代人生活忙碌，居住空間以小宅、小坪數為主，驅塵氏的全方位清潔解決方案，不僅省時省力，還能減少水漬與髒污殘留，不佔空間又提高效率，完全符合現代家庭的需求！