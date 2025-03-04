王大陸原「倒數9天入伍」！案外案涉殺人未遂　網：寧坐牢也不當兵？

記者劉宜庭／綜合報導

即將於3月13日入伍的藝人王大陸，近期才因涉嫌偽造不實醫療證明企圖逃避兵役引發軒然大波，未料風波尚未平息，今（4日）再度被爆涉及殺人未遂，遭警方移送新北地檢署複訊。消息一出，引發網友熱議，不少人驚呼：「真的寧願坐牢也不想當兵？」

▲王大陸負面事件頻傳。（圖／資料照／王大陸工作室提供）

據了解，王大陸日前搭機返台，並事先透過叫車平台安排接送，但當他見到來接機的車輛後，不滿車況不符期待，竟憤而找人痛毆司機及派車員，且手段相當兇殘，導致兩人滿身是傷，警方介入調查後，以涉嫌殺人未遂罪名，將王大陸移送偵辦。對此，王大陸經紀人回應《ETtoday星光雲》：「辛苦大家，一切都在了解當中，謝謝。」

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消息一出，隨即震驚整個娛樂圈，不僅多家港媒、陸媒接續報導，微博熱搜關鍵字「曝王大陸涉嫌殺人未遂移送偵辦」更是衝上熱搜榜。

其實，王大陸2月18日才因涉入逃兵案，傳出他不惜砸下100萬元，透過專門集團偽造醫療證明來閃避兵役，最終遭檢警盯上並逮捕，全案經檢方複訊後，以15萬元交保。然而，由於王大陸年滿33歲，依據《兵役法》已無法再以任何名義申請緩徵，台北市兵役局早已安排他3月13日入伍，服兵役倒數進入9天。

▲王大陸日前才涉砸百萬閃兵，繳出15萬交保金後離開地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

未料，如今再度爆出涉案風波，且案由竟是「殺人未遂」，也讓外界議論紛紛，更有網友狠酸「真的很不想當兵」、「不想當兵想進去蹲？」也有人聯想到他過去在電影《我的少女時代》飾演校園霸王「徐太宇」，「太宇還沒下戲」、「原來徐太宇是本色演出啊」、「太誇張…..真以為自己是徐太宇（？」。對於王大陸未來動向，仍有待後續司法調查結果揭曉。